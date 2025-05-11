Поднявшийся уровень воды в реке Кама затопил площадку, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной в Перми. Об этом сообщают очевидцы, публикуя фотографии в соцсетях. По данным метеорологов, уровень воды в Каме вырос после рекордных осадков.
«А говорили не затопит: набережная у „Счастья не за горами“ ушла под воду. Затоплено почти 100% всей площади», — пишут пользователи соцсети «Вконтакте». Очевидцы уточняют, что сам арт-объект пока не в воде.
По данным ГИС-Центра ПГНИУ, завершился 15-ти дневный период с аномальным количеством осадков (27 апреля — 11 мая). «Количество осадков за двухнедельный период оказалось больше нормы в 1,5-3 раза, местами на востоке края — почти в четыре раза, в Перми — в три раза», — написали метеорологи в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Эксперты добавили, что последний раз такие обильные осадки в конце апреля — начале мая фиксировали в регионе в 2007 году. Тогда в Перми за аналогичный период выпало еще больше — 113 мм осадков, что соответствовало двум месячным нормам.
Ранее URA.RU рассказывало, что за апрель в Пермском крае выпало три месячные нормы осадков. Снегопад, прошедший в Перми 28 апреля, стал рекордным по количеству осадков. Метеорологи назвали его самым сильным в XXI веке.
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