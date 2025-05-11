11 мая 2025
10 мая 2025

В Перми набережная у «Счастья не за горами» ушла под воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый год пермяки гадают: Кама затопит арт-объект или нет (фото 2017 года)
Каждый год пермяки гадают: Кама затопит арт-объект или нет (фото 2017 года) Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Поднявшийся уровень воды в реке Кама затопил площадку, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной в Перми. Об этом сообщают очевидцы, публикуя фотографии в соцсетях. По данным метеорологов, уровень воды в Каме вырос после рекордных осадков. 

«А говорили не затопит: набережная у „Счастья не за горами“ ушла под воду. Затоплено почти 100% всей площади», — пишут пользователи соцсети «Вконтакте». Очевидцы уточняют, что сам арт-объект пока не в воде. 

По данным ГИС-Центра ПГНИУ, завершился 15-ти дневный период с аномальным количеством осадков (27 апреля — 11 мая). «Количество осадков за двухнедельный период оказалось больше нормы в 1,5-3 раза, местами на востоке края — почти в четыре раза, в Перми — в три раза», — написали метеорологи в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Эксперты добавили, что последний раз такие обильные осадки в конце апреля — начале мая фиксировали в регионе в 2007 году. Тогда в Перми за аналогичный период выпало еще больше — 113 мм осадков, что соответствовало двум месячным нормам.

Ранее URA.RU рассказывало, что за апрель в Пермском крае выпало три месячные нормы осадков. Снегопад, прошедший в Перми 28 апреля, стал рекордным по количеству осадков. Метеорологи назвали его самым сильным в XXI веке.

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Поднявшийся уровень воды в реке Кама затопил площадку, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами» на набережной в Перми. Об этом сообщают очевидцы, публикуя фотографии в соцсетях. По данным метеорологов, уровень воды в Каме вырос после рекордных осадков.  «А говорили не затопит: набережная у „Счастья не за горами“ ушла под воду. Затоплено почти 100% всей площади», — пишут пользователи соцсети «Вконтакте». Очевидцы уточняют, что сам арт-объект пока не в воде.  По данным ГИС-Центра ПГНИУ, завершился 15-ти дневный период с аномальным количеством осадков (27 апреля — 11 мая). «Количество осадков за двухнедельный период оказалось больше нормы в 1,5-3 раза, местами на востоке края — почти в четыре раза, в Перми — в три раза», — написали метеорологи в своем telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Эксперты добавили, что последний раз такие обильные осадки в конце апреля — начале мая фиксировали в регионе в 2007 году. Тогда в Перми за аналогичный период выпало еще больше — 113 мм осадков, что соответствовало двум месячным нормам. Ранее URA.RU рассказывало, что за апрель в Пермском крае выпало три месячные нормы осадков. Снегопад, прошедший в Перми 28 апреля, стал рекордным по количеству осадков. Метеорологи назвали его самым сильным в XXI веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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