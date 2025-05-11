11 мая 2025

В Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступники используют для вербовки Telegram
Преступники используют для вербовки Telegram Фото:

Активность вербовщиков в Telegram для диверсий и терактов в России резко возросла. Преступники действуют с территории Украины и в интересах националистов. Об этом свидетельствуют данные компании «Интернет-розыск».

«Количество выявленных аккаунтов вербовщиков в мессенджере Telegram, занимающихся набором участников для диверсий и терактов на территории России, увеличилось в несколько раз. Если в марте зафиксировано 294 таких аккаунта, в апреле — 366, то за май их число достигло 1098», — следует из данных мониторинга компании «Интернет-розыск». Их публикует издание «Известия».

Ранее эксперты также фиксировали рост мошеннической активности в Telegram: аферисты распространяли фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы, чтобы вовлечь россиян в схемы инвестиционного мошенничества. Аналитики отмечают, что такие каналы маскируются под источники официальной информации и используют актуальные поводы для привлечения внимания, что делает их популярным инструментом для преступников.

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Активность вербовщиков в Telegram для диверсий и терактов в России резко возросла. Преступники действуют с территории Украины и в интересах националистов. Об этом свидетельствуют данные компании «Интернет-розыск». «Количество выявленных аккаунтов вербовщиков в мессенджере Telegram, занимающихся набором участников для диверсий и терактов на территории России, увеличилось в несколько раз. Если в марте зафиксировано 294 таких аккаунта, в апреле — 366, то за май их число достигло 1098», — следует из данных мониторинга компании «Интернет-розыск». Их публикует издание «Известия». Ранее эксперты также фиксировали рост мошеннической активности в Telegram: аферисты распространяли фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы, чтобы вовлечь россиян в схемы инвестиционного мошенничества. Аналитики отмечают, что такие каналы маскируются под источники официальной информации и используют актуальные поводы для привлечения внимания, что делает их популярным инструментом для преступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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