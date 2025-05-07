Мошенники распространяют фейковые новости о выплатах ко Дню Победы

Аферисты начали активно распространять фейковые новости о социальных выплатах ко Дню Победы, чтобы вовлечь россиян в схемы инвестиционного мошенничества. Об этом сообщили в компании F6, специализирующейся на технологиях борьбы с киберпреступностью. По данным экспертов, злоумышленники используют telegram-каналы для рассылки ложных сообщений о якобы утвержденных дополнительных мерах поддержки, приуроченных к 9 мая.
«Компания F6 ... в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение фейковых новостей о социальных выплатах к 9 мая. Злоумышленники через сеть telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фейки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества», — передает РИА Новости слова аналитиков компании.
В подобных сообщениях аферисты указывают перечень несуществующих выплат, в том числе пособие для семей с детьми, и обещают выдачу «каждому гражданину РФ» суммы от 38 925 рублей без учета нуждаемости. Для придания сообщениям достоверности мошенники советуют уточнять сроки получения выплат в местном отделении соцзащиты или переходить по ссылке для ознакомления с инструкцией. После перехода пользователь оказывается в telegram-боте, где ему предлагают получить 50 тысяч рублей, а затем перенаправляют в мошеннический канал, обещая легкий заработок и предлагая перевести «инвестиции» на указанный банковский счет.
По мнению специалистов, telegram-каналы, распространяющие информацию о несуществующих выплатах, функционируют уже порядка года. В основном они публикуют проверенные и широко известные новости, касающиеся социальной поддержки населения. Аудитория подобных каналов варьируется от 37 до 280 тысяч подписчиков, однако в их описаниях отсутствует информация о регистрации в Роскомнадзоре.
Как пояснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров, схемы с фейковыми социальными выплатами остаются одними из самых распространенных способов интернет-мошенничества. В последнее время мошенники активно используют различные информационные поводы — такие как Новый год, День Победы, 23 февраля, 8 марта и 1 сентября.
Эксперт рекомендует получать сведения исключительно из надежных источников, а также дополнительно проверять информацию на официальном портале «Госуслуги» или непосредственно при посещении МФЦ. Следует проявлять осторожность при подписке на неизвестные telegram-каналы, рекомендуется воздерживаться от перехода по ссылкам из подозрительных сообщений. Кроме того, не следует переводить денежные средства незнакомым лицам и сообщать им свои персональные или банковские данные.
Ранее россиян предупредили о росте случаев мошенничества с авиабилетами, пишет 360.ru. В период майских праздников участились случаи обмана, связанные с созданием поддельных интернет-ресурсов, предлагающих продажу туристических путевок и авиабилетов. Злоумышленники, выдавая себя за представителей авиакомпаний, предлагают гражданам России приобрести билеты на рейсы или туристические туры по привлекательной цене со скидками. Большинство потерпевших обнаруживают факт обмана лишь непосредственно в аэропорту.
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