11 мая 2025
10 мая 2025

Бастрыкин взялся за уголовное дело подростков, избивших троих мужчин в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад Бастрыкину предоставит Мокшин
Доклад Бастрыкину предоставит Мокшин Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о хулиганстве подростков. Дело в том, что юные сургутяне избили троих мужчин до потери сознания и госпитализации. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре, В соцмедиа сообщается, что в Сургуте группа подростков избила троих мужчин. В результате двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин.

Ранее URA.RU писало, что конфликт начался со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа. Сейчас все подростки задержаны. Известно, что среди задержанных есть и девушки, которые также участвовали в конфликте.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о хулиганстве подростков. Дело в том, что юные сургутяне избили троих мужчин до потери сознания и госпитализации. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре, В соцмедиа сообщается, что в Сургуте группа подростков избила троих мужчин. В результате двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Ранее URA.RU писало, что конфликт начался со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа. Сейчас все подростки задержаны. Известно, что среди задержанных есть и девушки, которые также участвовали в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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