Бастрыкин взялся за уголовное дело подростков, избивших троих мужчин в ХМАО

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о хулиганстве подростков. Дело в том, что юные сургутяне избили троих мужчин до потери сознания и госпитализации. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре, В соцмедиа сообщается, что в Сургуте группа подростков избила троих мужчин. В результате двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин.
Ранее URA.RU писало, что конфликт начался со словесной перепалки. Подростки шумели во дворе дома и жильцы сделали им замечание. В итоге двое пострадавших от полученных травм потеряли сознание и были госпитализированы. Историей занялась прокуратура округа. Сейчас все подростки задержаны. Известно, что среди задержанных есть и девушки, которые также участвовали в конфликте.
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