Треть россиян не планирует когда-либо регистрировать романтические отношения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне не торопятся заключать браки
Россияне не торопятся заключать браки Фото:

Треть россиян, находящихся сейчас в романтических отношениях, не планируют вступать в брак. При этом подавляющее большинство семейных пар — 89% — не собираются заводить детей в ближайший год. Об этом говорят результаты исследования, в которых приняло участие более полутора тысяч граждан.

«Эксперты зафиксировали, что 34% опрошенных, находящихся в романтических отношениях, не рассматривают возможность перехода к официальному браку. Кроме того, 89% людей, состоящих в браке или незарегистрированных отношениях, заявили, что не планируют заводить детей в течение ближайшего года», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос социологической группы Russian Field.

По сведениям издания, на такое поведение граждан влияют не только экономические факторы и ощущение нестабильности, но и постепенная эволюция института брака. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян. Среди них 52% состоят в браке, 15% — в незарегистрированных отношениях, а 33% респондентов назвали себя одинокими. 

Как сообщало URA.RU ранее, порядка 9% россиян решили создать семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Треть россиян, находящихся сейчас в романтических отношениях, не планируют вступать в брак. При этом подавляющее большинство семейных пар — 89% — не собираются заводить детей в ближайший год. Об этом говорят результаты исследования, в которых приняло участие более полутора тысяч граждан. «Эксперты зафиксировали, что 34% опрошенных, находящихся в романтических отношениях, не рассматривают возможность перехода к официальному браку. Кроме того, 89% людей, состоящих в браке или незарегистрированных отношениях, заявили, что не планируют заводить детей в течение ближайшего года», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос социологической группы Russian Field. По сведениям издания, на такое поведение граждан влияют не только экономические факторы и ощущение нестабильности, но и постепенная эволюция института брака. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян. Среди них 52% состоят в браке, 15% — в незарегистрированных отношениях, а 33% респондентов назвали себя одинокими.  Как сообщало URA.RU ранее, порядка 9% россиян решили создать семьи в 2025 году из-за неограниченной программы по получению льготной семейной ипотеки. Так, программой планируют воспользоваться 57% респондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...