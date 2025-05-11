Новый губернатор готовит мэру Екатеринбурга тяжелейшее испытание в карьере

От главы Екатеринбурга Орлова ждут на сентябрьских выборах явку в 35%

12 мая 2025 в 09:03 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов будет спарринг-партнером нового шефа на праймериз «Единой России» Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поставлена беспрецедентно тяжелая задача по губернаторским выборам, которые пройдут в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в избирательном штабе врио главы региона Дениса Паслера. «Явка в городе должна быть на уровне 35%, а основной кандидат (то есть Паслер — прим. ред.) должен набрать не меньше 65% голосов», — озвучил KPI собеседник агентства. Таких показателей в Екатеринбурге не было никогда. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 19,78% горожан, а действующего губернатора Евгения Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. В 2017-м показатели были на уровне 24,96% и 47,8% соответственно. По словам еще одного источника URA.RU, в ближайшее время стоит ожидать переговоров о финансировании кампании Паслера в уральской столице. «Без дополнительных ресурсов [мэрии] установленного плана не достичь», — полагает наблюдатель в региональной власти. Все последние кампании администрация проводила собственными усилиями, не имея при этом столь жестких вводных. Новость по теме Паслер намекнул, что будет с главой Екатеринбурга Оба собеседника агентства при этом убеждены, что итоги выборов определят ход консультаций о продлении полномочий Орлова. Они истекают в феврале 2026 года. Мэр демонстрирует, что готов работать на паслеровский результат. В частности, помогает легитимировать итоги праймериз «Единой России», согласившись стать спарринг-партнером нового шефа. «Я достаточно давно работаю, считаю, что у нас профессиональная команда и мы можем показать хороший результат для поддержки нашего кандидата», — комментировал он для URA.RU свое участие во внутрипартийном голосовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову поставлена беспрецедентно тяжелая задача по губернаторским выборам, которые пройдут в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в избирательном штабе врио главы региона Дениса Паслера. «Явка в городе должна быть на уровне 35%, а основной кандидат (то есть Паслер — прим. ред.) должен набрать не меньше 65% голосов», — озвучил KPI собеседник агентства. Таких показателей в Екатеринбурге не было никогда. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 19,78% горожан, а действующего губернатора Евгения Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. В 2017-м показатели были на уровне 24,96% и 47,8% соответственно. По словам еще одного источника URA.RU, в ближайшее время стоит ожидать переговоров о финансировании кампании Паслера в уральской столице. «Без дополнительных ресурсов [мэрии] установленного плана не достичь», — полагает наблюдатель в региональной власти. Все последние кампании администрация проводила собственными усилиями, не имея при этом столь жестких вводных. Оба собеседника агентства при этом убеждены, что итоги выборов определят ход консультаций о продлении полномочий Орлова. Они истекают в феврале 2026 года. Мэр демонстрирует, что готов работать на паслеровский результат. В частности, помогает легитимировать итоги праймериз «Единой России», согласившись стать спарринг-партнером нового шефа. «Я достаточно давно работаю, считаю, что у нас профессиональная команда и мы можем показать хороший результат для поддержки нашего кандидата», — комментировал он для URA.RU свое участие во внутрипартийном голосовании.