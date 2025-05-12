Елисейский дворец опубликовал мем после слухов о белом порошке, который спрятал Макрон

Елисейский дворец: враги Франции выставляют салфетку Макрона наркотиками
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На столе у Макрона был платок, заявили в офисе французского президента
На столе у Макрона был платок, заявили в офисе французского президента Фото:

На столе у президента Франции Эммануэля Макрона в спецвагоне были не наркотические вещества, а платок. Об этом заявили в офисе французского лидера.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. «Это платок», — добавляется в сообщении. В попавшем ранее в сеть ролике видно, как Макрон пытается скрыть со стола пакетик с неизвестным веществом, что вызвало слухи о наркотиках.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сидел за этим же столом, также убрал предмет, который был истолкован как ложечка. Макрон ранее также оказался в неприятной ситуации, сняв дорогие часы под столом, что также попало в поле зрения журналистов.

Сообщение офиса президента Франции в соцсети Х
Сообщение офиса президента Франции в соцсети Х
Фото:

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На столе у президента Франции Эммануэля Макрона в спецвагоне были не наркотические вещества, а платок. Об этом заявили в офисе французского лидера. «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — говорится в сообщении Елисейского дворца в соцсети X. «Это платок», — добавляется в сообщении. В попавшем ранее в сеть ролике видно, как Макрон пытается скрыть со стола пакетик с неизвестным веществом, что вызвало слухи о наркотиках. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сидел за этим же столом, также убрал предмет, который был истолкован как ложечка. Макрон ранее также оказался в неприятной ситуации, сняв дорогие часы под столом, что также попало в поле зрения журналистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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