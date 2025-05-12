ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес мощный удар по Курской области

Военнослужащие ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, которая атаковала город Рыльск в Курской области. Ракетная установка располагалась в селе Нагорновка Сумской области Украины.
«Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес удар по городу Рыльск», — сообщает telegram-канал «Северный ветер». Данное сообщение также появилось в официальном канале правительства Курской области в Telegram.
Там добавили, что российские разведчики обнаружили местонахождение HIMARS в районе села Нагорновка. Комплекс был ликвидирован с помощью ударного БПЛА и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».
Город Рыльск в Курской области подвергся ракетной атаке, возможно, выполненной с использованием американских HIMARS. Инцидент произошел 11 мая.
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