ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес мощный удар по Курской области

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Разведчики нашли HIMARS в районе села Нагорновка
Разведчики нашли HIMARS в районе села Нагорновка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, которая атаковала город Рыльск в Курской области. Ракетная установка располагалась в селе Нагорновка Сумской области Украины.

«Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес удар по городу Рыльск», — сообщает telegram-канал «Северный ветер». Данное сообщение также появилось в официальном канале правительства Курской области в Telegram.

Там добавили, что российские разведчики обнаружили местонахождение HIMARS в районе села Нагорновка. Комплекс был ликвидирован с помощью ударного БПЛА и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

Город Рыльск в Курской области подвергся ракетной атаке, возможно, выполненной с использованием американских HIMARS. Инцидент произошел 11 мая.

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Военнослужащие ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, которая атаковала город Рыльск в Курской области. Ракетная установка располагалась в селе Нагорновка Сумской области Украины. «Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, который нанес удар по городу Рыльск», — сообщает telegram-канал «Северный ветер». Данное сообщение также появилось в официальном канале правительства Курской области в Telegram. Там добавили, что российские разведчики обнаружили местонахождение HIMARS в районе села Нагорновка. Комплекс был ликвидирован с помощью ударного БПЛА и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». Город Рыльск в Курской области подвергся ракетной атаке, возможно, выполненной с использованием американских HIMARS. Инцидент произошел 11 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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