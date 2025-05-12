Трамп начал сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным в мае

Существуют сомнения относительно заключения сделки между Украиной и Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что президент России предпочитает переговоры в Турции. Глава Белого дома считает, что Украине следует немедленно согласиться на встречу в Стамбуле, так как это может помочь странам Европы и США понять дальнейшие действия.
Путин ранее предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Турции, но президент Украины Владимир Зеленский согласен на них лишь после остановки боевых действий, передает деловая газета «Взгляд». В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сначала необходимо решить коренные причины конфликта.
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