Участник автопробега из Сургута (ХМАО) Арслан Казиев вступился за чиновника, который отстранил от автопробега «Бессмертного полка» жителя Лянтора из-за флага с символикой СССР. Об этом югорчанин написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Нашелся один участник, который опрокинул работу сотни людей. Разрушил весь святой замысел, патриотическую идеологию мероприятия. И судя по скорости и масштабу разгона, за ним стоит серьезная провокаторская группа, которой удалось добиться своих целей – облить грязью сотрудника администрации, ну, и, таким образом, вызвать гнев людей в сторону власти даже в такой святой день, как День Победы!», – написал Арслан Казиев на своей странице.
В мэрии Сургута URA.RU пояснили, что решение отстранить югорчанина от автопробега было связано с правилами мероприятия по оформлению автомобилей, необходимыми для сохранения единого стиля. Также сам чиновник из Сургута, глава комитета внутренней политики города Андрей Саликов рассказал URA.RU, что он мог стать жертвой провокации.
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