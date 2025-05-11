Мэрия Сургута высказалась из-за скандала с флагом на Дне Победы

Мэрия Сургута (ХМАО) отреагировала на скандал из-за отстранения от автопробега «Бессмертного полка» югорчанина с флагом, на котором есть символика СССР. По словам чиновников, решение связано исключительно с правилами мероприятия по оформлению авто, необходимыми для сохранения единого стиля.
«Поясняем, для автопробега были заблаговременно опубликованы четкие правила оформления транспорта: допускались портреты героев Великой Отечественной войны, локальных войн, специальной военной операции, флаги РФ, Знамя Победы, Стяг со Спасом Нерукотворным, флаги ВС РФ. Использование иной символики на данном конкретном мероприятии было ограничено для сохранения единого стиля и фокуса на чествовании подвига предков... Подчеркиваем: данный инцидент не связан с общим запретом советской символики», — написано в telegram-канале ведомства.
Они уточнили, что 9 мая в Сургуте проводилось множество других мероприятий, на которых не было ограничений по символике. Главной целью автопробега была дань памяти героям Великой Отечественной войны и она успешно достигнута, благодаря патриотической и ответственной активности сургутян. Все участники мероприятия, у которых были флаги, не соответствующие формату, с пониманием отнеслись к просьбам организаторов, однако один югорчанин отказался следовать правилам и был удален с мероприятия.
Сотрудники мэрии также поблагодарили всех, кто проехал «Бессмертный полк. Автополк» к 80-летию Великой Победы. Всего в нем было около 800 автомобилей и более 100 мотоциклистов.
Скандал из-за флага вспыхнул в Сургуте во время акции «Бессмертный автополк». Поведение сургутских чиновников осудила главред Russia Today : по Маргарита Симоньян, а артистка Вика Цыганова поддержала жителя ХМАО. Глава комитета внутренней политики Сургута Андрей Саликов объяснился за скандал, сказав, что мог стать жертвой провокации.
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