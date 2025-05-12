США и Китай договорились о торговом перемирии в 90 дней

США и Китай достигли соглашения о временном торговом перемирии сроком на 90 дней, предусматривающем значительное снижение взаимных тарифных ставок. Как следует из официального заявления Белого дома, стороны обязуются до 14 мая 2025 года приостановить действие части ранее введенных пошлин и заняться поиском долгосрочных решений сложившихся экономических разногласий.
«Правительство Соединенных Штатов Америки („Соединенные Штаты“) и Правительство Китайской Народной Республики („Китай“), признавая важность двусторонних экономических и торговых отношений для обеих стран и мировой экономики <...> обязуются до 14 мая 2025 года предпринять следующие действия: Соединенные Штаты <...> приостанавливают действие 24 процентных пунктов дополнительной ставки пошлины на китайские товары на первоначальный период в 90 дней, сохранив оставшуюся ставку в размере 10 процентов», — говорится в заявлении на сайте Белого дома. В документе также указано, что США отменят дополнительные ставки, введенные рядом президентских указов в апреле 2025 года.
Согласно достигнутым договоренностям, Китай со своей стороны снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%. США, помимо приостановки части действующих тарифов, снизят пошлины на китайские товары c 145% до 30%.
Отдельно отмечается новый порядок тарифов: базовая ставка составит 10%, а дополнительная надбавка в размере 20% будет применяться из-за продолжающейся проблемы фентанила. Ожидается, что в течение 90-дневного перемирия стороны продолжат переговоры для выработки более устойчивых и взаимовыгодных экономических решений.
Ранее Трамп ввел торговые пошлины, против более 150 стран мира, в том числе против Китая. Пошлины, как не раз отмечали аналитики, изменили мировой порядок и усилили позиции лидера страны Си Цзиньпина. По мнению The Wall Street Journal, введение президентом США импортных пошлин ослабило позиции Вашингтона на международной арене, что стало настоящим подарком для Китая.
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