В Екатеринбурге сняли арест с поставщика питания после отравления школьников

12 мая 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Решение принял Орджоникидзевский райсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурге досрочно открыл ООО «Глобалресурс» после отравления учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Поставщик питания был закрыт на 85 суток 29 апреля. Основанием стали нарушения, выявленные санврачами в ходе проверку в школе после вспышки норовируса. «Глобалресурс» привлекли к административной ответственности за нарушение санэпидемиологических требований. Компания устранила нарушения и вышла в суд, чтобы снять запрет на осуществление деятельности. «Суд изучил документы и пришел к выводу, что юрлицо устранило нарушения в полном объеме. Ходатайством „Глобалресурс“ удовлетворено», — сказали в суде. О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Подробнее, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурге досрочно открыл ООО «Глобалресурс» после отравления учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Поставщик питания был закрыт на 85 суток 29 апреля. Основанием стали нарушения, выявленные санврачами в ходе проверку в школе после вспышки норовируса. «Глобалресурс» привлекли к административной ответственности за нарушение санэпидемиологических требований. Компания устранила нарушения и вышла в суд, чтобы снять запрет на осуществление деятельности. «Суд изучил документы и пришел к выводу, что юрлицо устранило нарушения в полном объеме. Ходатайством „Глобалресурс“ удовлетворено», — сказали в суде. О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Подробнее, — в сюжете URA.RU.