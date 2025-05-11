11 мая 2025

В Екатеринбурге сняли арест с поставщика питания после отравления школьников

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Решение принял Орджоникидзевский райсуд Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурге досрочно открыл ООО «Глобалресурс» после отравления учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Поставщик питания был закрыт на 85 суток 29 апреля. Основанием стали нарушения, выявленные санврачами в ходе проверку в школе после вспышки норовируса. «Глобалресурс» привлекли к административной ответственности за нарушение санэпидемиологических требований.

Компания устранила нарушения и вышла в суд, чтобы снять запрет на осуществление деятельности. «Суд изучил документы и пришел к выводу, что юрлицо устранило нарушения в полном объеме. Ходатайством „Глобалресурс“ удовлетворено», — сказали в суде.

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Подробнее, — в сюжете URA.RU.

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурге досрочно открыл ООО «Глобалресурс» после отравления учеников школы №178. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Поставщик питания был закрыт на 85 суток 29 апреля. Основанием стали нарушения, выявленные санврачами в ходе проверку в школе после вспышки норовируса. «Глобалресурс» привлекли к административной ответственности за нарушение санэпидемиологических требований. Компания устранила нарушения и вышла в суд, чтобы снять запрет на осуществление деятельности. «Суд изучил документы и пришел к выводу, что юрлицо устранило нарушения в полном объеме. Ходатайством „Глобалресурс“ удовлетворено», — сказали в суде. О вспышке норовируса в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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