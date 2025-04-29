В Екатеринбурге закрыли компанию, отравившую школьников

В Екатеринбурге на 85 суток приостановили деятельность компании «Глобусресурс» из-за вспышки норовируса в школе №178. Компанию признали виновной в отравлении детей, передает корреспондент URA.RU из Орджоникидзевского районного суда.
«ООО „Глобусресурс“признать виновным в соответствии со статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания, в том числе и приготовлению питания и напитков на пищеблоке МАОУ СОШ №178, на 85 суток», — сказала судья. В срок приостановления деятельности учитывается приостановление работы Роспотребнадзором от 24 апреля.
Четырех сотрудников «Глобусресурса» отстранили от работы, а на кухне нашли продукты с нарушением срока годности — фарш и молоко. Представитель компании в суде утверждала, что все нарушения, выявленные Роспотребнадзором, уже устранены. Комментировать ситуацию представитель «Глобусресурса» отказалась.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Часть отравившихся попала в больницу, их уже выписали. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Роспотребнадзор выявил у нескольких сотрудников кухни норовирус второго типа. Студенты-практиканты работали в пищеблоке без необходимого оформления документов. Также там выявили нарушение правил хранения продуктов.
Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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