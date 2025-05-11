В Кургане заключенная будет рожать в перинатальном центре

В Курганском областном перинатальном центре заключенная будет рожать. Омбудсмен Алена Лопатина и помощник начальника УФСИН России по региону Евгений Поляков посетили осужденную женщину, переведенную из следственного изолятора № 2 для оказания медицинской помощи и длительного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.
В ходе визита осужденной была предоставлена юридическая консультация относительно дальнейшего отбывания наказания после рождения ребенка в специализированном исправительном учреждении, рассчитанном на матерей с детьми до четырех лет. «Региональный омбудсмен также рассказала осужденной о возможности получения отсрочки от отбывания наказания в виде лишения свободы», — отметили в ведомстве.
По результатам визита состоялась деловая встреча сотрудников аппарата уполномоченного и представителей УФСИН, в ходе которой был разработан план действий по предоставлению правовой и социальной поддержки подозреваемой. Помимо этого, участники встречи рассмотрели порядок координации деятельности ведомств в ситуации поступления беременных женщин в исправительные учреждения региона.
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