11 мая 2025

В Кургане заключенная будет рожать в перинатальном центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине была предоставлена юридическая консультация относительно дальнейшего отбывания наказания после рождения ребенка
Женщине была предоставлена юридическая консультация относительно дальнейшего отбывания наказания после рождения ребенка Фото:

В Курганском областном перинатальном центре заключенная будет рожать. Омбудсмен Алена Лопатина и помощник начальника УФСИН России по региону Евгений Поляков посетили осужденную женщину, переведенную из следственного изолятора № 2 для оказания медицинской помощи и длительного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.

В ходе визита осужденной была предоставлена юридическая консультация относительно дальнейшего отбывания наказания после рождения ребенка в специализированном исправительном учреждении, рассчитанном на матерей с детьми до четырех лет. «Региональный омбудсмен также рассказала осужденной о возможности получения отсрочки от отбывания наказания в виде лишения свободы», — отметили в ведомстве.

По результатам визита состоялась деловая встреча сотрудников аппарата уполномоченного и представителей УФСИН, в ходе которой был разработан план действий по предоставлению правовой и социальной поддержки подозреваемой. Помимо этого, участники встречи рассмотрели порядок координации деятельности ведомств в ситуации поступления беременных женщин в исправительные учреждения региона.

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В Курганском областном перинатальном центре заключенная будет рожать. Омбудсмен Алена Лопатина и помощник начальника УФСИН России по региону Евгений Поляков посетили осужденную женщину, переведенную из следственного изолятора № 2 для оказания медицинской помощи и длительного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области. В ходе визита осужденной была предоставлена юридическая консультация относительно дальнейшего отбывания наказания после рождения ребенка в специализированном исправительном учреждении, рассчитанном на матерей с детьми до четырех лет. «Региональный омбудсмен также рассказала осужденной о возможности получения отсрочки от отбывания наказания в виде лишения свободы», — отметили в ведомстве. По результатам визита состоялась деловая встреча сотрудников аппарата уполномоченного и представителей УФСИН, в ходе которой был разработан план действий по предоставлению правовой и социальной поддержки подозреваемой. Помимо этого, участники встречи рассмотрели порядок координации деятельности ведомств в ситуации поступления беременных женщин в исправительные учреждения региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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