В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях.
«Продлеваем особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал Моор в своем telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что несмотря на наступление дождливой погоды, меры предосторожности сохраняются. Он напомнил, что посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах по-прежнему запрещены. Нарушителей режима будут привлекать к ответственности.
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