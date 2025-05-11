11 мая 2025

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

В Тюменской области особый противопожарный режим продлили до 5 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение лесов и сжигание мусора по-прежнему запрещены
Посещение лесов и сжигание мусора по-прежнему запрещены Фото:

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях.

«Продлеваем особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал Моор в своем telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на наступление дождливой погоды, меры предосторожности сохраняются. Он напомнил, что посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах по-прежнему запрещены. Нарушителей режима будут привлекать к ответственности.

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Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях. «Продлеваем особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал Моор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что несмотря на наступление дождливой погоды, меры предосторожности сохраняются. Он напомнил, что посещение лесов, сжигание мусора и использование открытого огня на дачах по-прежнему запрещены. Нарушителей режима будут привлекать к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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