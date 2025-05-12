Российские вооруженные силы ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, применявшуюся для обстрела населенного пункта Рыльск в Курской области. Согласно сообщениям военных корреспондентов, установка была обнаружена вблизи села Нагорновка Белопольского района Сумской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Штурм Богатыря
В районе населенного пункта Богатырь продолжаются наступательные действия российских войск. Как сообщает военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo, под контролем российских сил находится до трети территории этого населённого пункта.
Покровское направление
На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка. Противник предпринимает попытки контратак в районах населенных пунктов Удачное и Котлино, уточнил Пегов.
Как сообщили в Минобороны РФ, артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ураган» по месту сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Красноармейском направлении.
Освобождение Котляровки
ВС РФ освободили Котляровку. В операции приняли участие бойцы центральной группировки войск, сообщили в Минобороны.
Часовоярское направление
Жители населенного пункта Часов Яр испытывают острую нехватку воды и продовольствия. Российские военные осуществляют эвакуируют гражданское население из подвалов жилых домов, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Многим эвакуированным требуется медицинская помощь.
Продвижение на границе
Зафиксировано продвижение российских войск в приграничной зоне Днепропетровской области. По данным военкора Пегова, расстояние до административной границы области в районе Новониколаевки составляет менее одного километра.
Уничтожение узла обороны в Лысовке
Бойцы 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал», входящей в состав группировки войск «Центр», осуществили проникновение в тыл подразделений ВСУ в населенном пункте Лысовка и кинули противотанковую мину в подвальное помещение местной школы. Как сообщил ТАСС заместитель командира мотострелкового батальона данной бригады с позывным Шелест, украинские военные использовали здание школы для размещения многочисленных огневых позиций и организации наблюдательного пункта.
Также, по словам Шелеста, в боях за этот населенный пункт на стороне ВСУ участвовали иностранные наемники. Он уточнил, что солдаты зафиксировали граждан с колумбийской и польской речью.
Сумское направление
Напряжение у Теткино
Украинские вооруженные силы держат напряжение в районе населенного пункта Теткино, периодически предпринимая попытки атаковать российские позиции. Однако, как сообщил Пегов, противнику до сих пор не удалось достичь каких-либо значительных успехов.
Уничтожен РСЗО HIMARS, которая обстреляла Рыльск
Telegram-канал «Северный ветер», аффилированный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что российские военные ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, которая ранее открыла огонь по населенному пункту Рыльск в Курской области. Установка была обнаружена в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области).
Краматорско-дружковское направление
Боевые расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Краматорска и Дружковки. Об этом проинформировало Минобороны. Мотострелковые подразделения Южной группировки осуществили уничтожение указанных объектов в рамках специальной военной операции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.