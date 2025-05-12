ВС РФ уничтожили HIMARS, обстрелявшую Курскую область: карта СВО за 12 мая

Российские ВС РФ ликвидировали установку HIMARS, обстрелявшую Рыльск
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ВС РФ уничтожили HIMARS, обстрелявший Рыльск
ВС РФ уничтожили HIMARS, обстрелявший Рыльск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, применявшуюся для обстрела населенного пункта Рыльск в Курской области. Согласно сообщениям военных корреспондентов, установка была обнаружена вблизи села Нагорновка Белопольского района Сумской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Донецкое направление

Штурм Богатыря

В районе населенного пункта Богатырь продолжаются наступательные действия российских войск. Как сообщает военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo, под контролем российских сил находится до трети территории этого населённого пункта.

Покровское направление

На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка. Противник предпринимает попытки контратак в районах населенных пунктов Удачное и Котлино, уточнил Пегов.

Как сообщили в Минобороны РФ, артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ураган» по месту сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Красноармейском направлении.

Освобождение Котляровки

ВС РФ освободили Котляровку. В операции приняли участие бойцы центральной группировки войск, сообщили в Минобороны.

Часовоярское направление

Жители населенного пункта Часов Яр испытывают острую нехватку воды и продовольствия. Российские военные осуществляют эвакуируют гражданское население из подвалов жилых домов, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Многим эвакуированным требуется медицинская помощь.

Продвижение на границе

Зафиксировано продвижение российских войск в приграничной зоне Днепропетровской области. По данным военкора Пегова, расстояние до административной границы области в районе Новониколаевки составляет менее одного километра.

Уничтожение узла обороны в Лысовке

Бойцы 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал», входящей в состав группировки войск «Центр», осуществили проникновение в тыл подразделений ВСУ в населенном пункте Лысовка и кинули противотанковую мину в подвальное помещение местной школы. Как сообщил ТАСС заместитель командира мотострелкового батальона данной бригады с позывным Шелест, украинские военные использовали здание школы для размещения многочисленных огневых позиций и организации наблюдательного пункта.

Также, по словам Шелеста, в боях за этот населенный пункт на стороне ВСУ участвовали иностранные наемники. Он уточнил, что солдаты зафиксировали граждан с колумбийской и польской речью.

Сумское направление

Напряжение у Теткино

Украинские вооруженные силы держат напряжение в районе населенного пункта Теткино, периодически предпринимая попытки атаковать российские позиции. Однако, как сообщил Пегов, противнику до сих пор не удалось достичь каких-либо значительных успехов.

Уничтожен РСЗО HIMARS, которая обстреляла Рыльск

Telegram-канал «Северный ветер», аффилированный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что российские военные ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, которая ранее открыла огонь по населенному пункту Рыльск в Курской области. Установка была обнаружена в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области).

Краматорско-дружковское направление

Боевые расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Краматорска и Дружковки. Об этом проинформировало Минобороны. Мотострелковые подразделения Южной группировки осуществили уничтожение указанных объектов в рамках специальной военной операции.

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Российские вооруженные силы ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, применявшуюся для обстрела населенного пункта Рыльск в Курской области. Согласно сообщениям военных корреспондентов, установка была обнаружена вблизи села Нагорновка Белопольского района Сумской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Донецкое направление Штурм Богатыря В районе населенного пункта Богатырь продолжаются наступательные действия российских войск. Как сообщает военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo, под контролем российских сил находится до трети территории этого населённого пункта. Покровское направление На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка. Противник предпринимает попытки контратак в районах населенных пунктов Удачное и Котлино, уточнил Пегов. Как сообщили в Минобороны РФ, артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ураган» по месту сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Красноармейском направлении. Освобождение Котляровки ВС РФ освободили Котляровку. В операции приняли участие бойцы центральной группировки войск, сообщили в Минобороны. Часовоярское направление Жители населенного пункта Часов Яр испытывают острую нехватку воды и продовольствия. Российские военные осуществляют эвакуируют гражданское население из подвалов жилых домов, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Многим эвакуированным требуется медицинская помощь. Продвижение на границе Зафиксировано продвижение российских войск в приграничной зоне Днепропетровской области. По данным военкора Пегова, расстояние до административной границы области в районе Новониколаевки составляет менее одного километра. Уничтожение узла обороны в Лысовке Бойцы 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал», входящей в состав группировки войск «Центр», осуществили проникновение в тыл подразделений ВСУ в населенном пункте Лысовка и кинули противотанковую мину в подвальное помещение местной школы. Как сообщил ТАСС заместитель командира мотострелкового батальона данной бригады с позывным Шелест, украинские военные использовали здание школы для размещения многочисленных огневых позиций и организации наблюдательного пункта. Также, по словам Шелеста, в боях за этот населенный пункт на стороне ВСУ участвовали иностранные наемники. Он уточнил, что солдаты зафиксировали граждан с колумбийской и польской речью. Сумское направление Напряжение у Теткино Украинские вооруженные силы держат напряжение в районе населенного пункта Теткино, периодически предпринимая попытки атаковать российские позиции. Однако, как сообщил Пегов, противнику до сих пор не удалось достичь каких-либо значительных успехов. Уничтожен РСЗО HIMARS, которая обстреляла Рыльск Telegram-канал «Северный ветер», аффилированный с российской группировкой войск «Север», сообщил, что российские военные ликвидировали реактивную систему залпового огня HIMARS, которая ранее открыла огонь по населенному пункту Рыльск в Курской области. Установка была обнаружена в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области). Краматорско-дружковское направление Боевые расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Краматорска и Дружковки. Об этом проинформировало Минобороны. Мотострелковые подразделения Южной группировки осуществили уничтожение указанных объектов в рамках специальной военной операции.
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