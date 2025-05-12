В Перми предлагают переименовать площадь Карла Маркса

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Площадь Карла Маркса может стать площадью Трудовой доблести
Площадь Карла Маркса может стать площадью Трудовой доблести Фото:

Площадь Карла Маркса в Перми могут переименовать в площадь Трудовой доблести. Предложение поступило в Общественный совет по топонимике.

«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило инициативное предложение о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.

Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин 2 июля 2020 года. В октябре 2023 года на площади Карла Маркса открыли стелу «Пермь — город трудовой доблести». В начале апреля этого года на фасаде дома по улице Чернышевского, 23 появилась одноименная вывеска. 

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Площадь Карла Маркса в Перми могут переименовать в площадь Трудовой доблести. Предложение поступило в Общественный совет по топонимике. «Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило инициативное предложение о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент России Владимир Путин 2 июля 2020 года. В октябре 2023 года на площади Карла Маркса открыли стелу «Пермь — город трудовой доблести». В начале апреля этого года на фасаде дома по улице Чернышевского, 23 появилась одноименная вывеска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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