Германия дала России меньше 12 часов на то, чтобы согласиться на перемирие

Правительство Германии дало России меньше 12 часов на согласие с режимом прекращения огня, пригрозив в противном случае подготовкой новых санкций. Об этом сообщил новый представитель правительства ФРГ Стефан Корнелиус.
«Часы тикают, до конца дня осталось двенадцать часов», — заявил Корнелиус. Его слова передает издание S?ddeutsche Zeitung. Он отметил, что Берлин действует в координации с европейскими партнерами и готов к жестким мерам, если Москва не выполнит требование о прекращении боевых действий.
Ранее Франция, Германия, Великобритания и Польша потребовали от России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева. Немецкий канцлер Фридрих Мерц даже пригрозил России санкциями в случае отказа от «перемирия». Он заявил, что ЕС и Великобритания скоординируют действия с США, и в случае отказа от перемирия последует ужесточение санкций и продолжение помощи Украине.
В МИД РФ же заявили, что длительное перемирие требует контроля и может привести к усилению украинских позиций. Однако несмотря на это, президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву встретиться в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу, выразив свою готовность встретиться с российским лидером.
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