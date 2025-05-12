«Переложить вину на Путина»: политолог объяснил, почему Европа пытается диктовать условия России

Европа выдвигает ультиматумы в адрес России, так как у нее есть конкретная цель — оказать давление на президента России Владимира Путина и переложить на него ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Об этом URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.
«В данном случае у них есть совершенно конкретная цель. Они пытаются либо Россию прогнуть в очередной раз на что-то (хотя бы на что-то), либо сказать, что Россия виновата [во всем]. То есть переложить опять все риски на Россию, все риски эскалации, в том числе, и сказать: „Мы хотели мира, а грозный, авторитарный и агрессивный Путин решил воевать дальше“», — заявил Брутер в разговоре с корреспондентом URA.RU. Политолог подчеркнул, что это обычная практика Европы — трактовать ситуацию в свою пользу. И хотя Запад продолжает давить на Россию, каких-либо результатов, по мнению спикера, он не достигнет.
Брутер также подчеркнул, что сейчас Европа почувствовала уверенность в своих действиях, поскольку Россия прямо не согласилась на 30-дневное перемирие из-за наличия нюансов. Однако эти нюансы Европа игнорирует. Брутер сравнил ситуацию с мультфильмом «38 попугаев», упомянув, что она похожа на «перетягивание удава».
Политолог также отметил, что Москва готова к прямым переговорам без предварительных условий и может начать их в четверг, 15 мая. Однако если украинский президент Владимир Зеленский «продолжит устраивать очередной сеанс клоунады», то ничего не изменится и конфликт продолжится. Но если украинская сторона будет конструктивной, возможно, удастся достичь прогресса.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Владимиром Зеленским без предварительных условий на территории Стамбула (Турция) 15 мая. Однако украинский глава заявил, что Россия должна прежде всего согласиться на 30-дневное прекращение огня, чтобы переговоры состоялись. Но после давления со стороны президента США Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и согласился на встречу с Путиным.
Европейские политики, в свою очередь, сразу пригрозили России ужесточением санкций, если она не согласится прекратить огонь. В частности, ультиматум выдвигал канцлер Германии Фридрих Мерц, который заявил, что в случае отказа Москвы от перемирия последует ужесточение санкций и продолжение помощи Украине. Еврокомиссия уже сейчас обсуждает введение ограничений в отношении газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь немецкого кабмина Стефан Корнелиус предупредил, что, если перемирие не будет объявлено в течение этого дня, подготовка к санкциям будет «запущена». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что Россия не приемлет язык ультиматумов.
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