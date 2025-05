В Европе пригрозили поставить крест на «Северном потоке — 2» в случае отказа РФ от перемирия

Европейские союзники Украины рассматривают возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2» и его блокировки, если российские власти не согласятся на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока. Он будет действовать отдельно от недавно предложенного пакета санкций ЕС, а это означает, что он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит соглашение о прекращении огня», — говорится в статье The New York Times.

По информации газеты, идею введения санкций против «Северного потока-2» уже обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц. Также отмечается, что обсуждаемая мера может существенно повлиять на энергетическую безопасность Европы и экономические отношения с Россией. При этом в Евросоюзе подчеркивают значимость единой позиции всех стран-участниц для принятия такого решения.

Переговоры ведутся на фоне продолжающегося конфликта на Украине и попыток западных стран усилить давление на Москву с целью достижения перемирия. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече, организованной в рамках так называемой «коалиции желающих». Ранее эти лидеры выступили с совместным заявлением, в котором предупредили Россию о введении дополнительных ограничительных мер в случае отказа принять условия Украины по установлению перемирия, напоминает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN сообщил, что Россия рассмотрит инициативу о введении 30-дневного режима прекращения огня с Украиной.

