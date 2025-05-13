В центре Екатеринбурга открылась самая необычная выставка про войну. Фото

До 30 мая в Екатеринбурге работает выставка спичечных этикеток

13 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

На выставке представлено порядка 250-ти этикеток Фото: Илья Московец © URA.RU В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге стартовала выставка спичечных этикеток на тему Великой Отечественной войны. Экспозиция включает сотни уникальных экземпляров. В ней представлены тематические серии, посвященные ключевым событиям и героям войны: «Оборона Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Партизанское движение», «Слава юным героям», а также сюжеты об освобождении европейских стран от фашизма. Увидел все это корреспондент URA.RU. Игорь Данилов Фото: Илья Московец © URA.RU «Есть большая экспозиция „Брестская крепость — символ стойкости“. Выпущена она в 1960-х годах. На этикетках образцы подлинной народной графики. Суровые силуэты бойцов, разрушенные стены. На одной из них надпись „Умрем, но из крепости не уйдем“, найденная на стене каземата уже после войны», — рассказал на открытии Игорь Данилов, который привез уникальную коллекцию в Екатеринбург. По его словам, спичечная этикетка в советские годы была средством массовой информации, передавала дух эпохи. С ним согласился и заглянувший на выставку глава департамента культуры мэрии Илья Марков, которого особо привлекла этикетка с изображением композитора Модеста Мусоргского. Сразу видно — выпускник консерватории. Илья Марков Фото: Илья Московец © URA.RU «Удивляет количество и подробность сюжетов каждого изображения, потому что практически все главные герои представлены. Те же комсомольцы в самых разных ситуациях, в самых разных проявлениях своего героизма. Это означает, что, выражаясь современным языком, создатели этих этикеток были в тренде. Следили за повесткой, что называется», — отметил Марков. Коллекция музея начитывает более 415 тысяч этикеток. Изначально она принадлежала простому советскому собирателю, у которого музей ее перекупил, чтобы спасти от увядания из-за неправильного хранения. Теме Великой Отечественной войны посвящено порядка четырех тысяч этикеток. На выставке в «Домне» представлена малая часть, но зато какая. Она охватывает десятилетия, начиная с 50-х годов. Это и юбилеи Победы (20, 30, 40 лет), и освобожденные столицы Европы. Вадим Третьяков Фото: Илья Московец © URA.RU «Каждая этикеточка создана художником. И этот художник чем-то в свое время вдохновился. А коллекционер это все собрал и вот в таком концентрированном виде нам показал. Здесь отражены боевые подвиги, и большая часть коллекции посвящена труженикам тыла», — обратил внимание глава мининвеста Вадим Третьяков. Кстати, он — профессиональный филателист — имеет собственную небольшую коллекцию спичечных этикеток. «Может быть, штук 300. У меня все, что связано с транспортом, авиацией, воздухоплаванием. И там есть такие страновые блоки. Но в основном у меня марки», — раскрыл Третьяков. На выставке спичечные этикетки представлены в первозданном виде, а также в виде увеличенных графических копий. Это дает возможность внимательнее изучить изображенный на ней сюжет. Работать выставка будет до 30 мая. Посещение ее бесплатно. Этикетки представлены в графической миниатюре Фото: Илья Московец © URA.RU Вадим Третьяков владеет небольшой коллекцией спичечных этикеток Фото: Илья Московец © URA.RU Вадим Третьяков, Игорь Данилов, Леонид Гункевич (крайний справа) Фото: Илья Московец © URA.RU Этикетки созданы в 50-тые — 70-тые годы Фото: Илья Московец © URA.RU На этикетке героиня советского фильма «Девчата» Фото: Илья Московец © URA.RU Этикетки посвящены разным городом-Героям Фото: Илья Московец © URA.RU Спичечные этикетки выпускались к юбилеям Победы в ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU Освобождение Красной Армией города Нарва, Эстония Фото: Илья Московец © URA.RU Город-Герой Москва Фото: Илья Московец © URA.RU Выставку открыли в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16 Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге стартовала выставка спичечных этикеток на тему Великой Отечественной войны. Экспозиция включает сотни уникальных экземпляров. В ней представлены тематические серии, посвященные ключевым событиям и героям войны: «Оборона Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», «Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Партизанское движение», «Слава юным героям», а также сюжеты об освобождении европейских стран от фашизма. Увидел все это корреспондент URA.RU. «Есть большая экспозиция „Брестская крепость — символ стойкости“. Выпущена она в 1960-х годах. На этикетках образцы подлинной народной графики. Суровые силуэты бойцов, разрушенные стены. На одной из них надпись „Умрем, но из крепости не уйдем“, найденная на стене каземата уже после войны», — рассказал на открытии Игорь Данилов, который привез уникальную коллекцию в Екатеринбург. По его словам, спичечная этикетка в советские годы была средством массовой информации, передавала дух эпохи. С ним согласился и заглянувший на выставку глава департамента культуры мэрии Илья Марков, которого особо привлекла этикетка с изображением композитора Модеста Мусоргского. Сразу видно — выпускник консерватории. «Удивляет количество и подробность сюжетов каждого изображения, потому что практически все главные герои представлены. Те же комсомольцы в самых разных ситуациях, в самых разных проявлениях своего героизма. Это означает, что, выражаясь современным языком, создатели этих этикеток были в тренде. Следили за повесткой, что называется», — отметил Марков. Коллекция музея начитывает более 415 тысяч этикеток. Изначально она принадлежала простому советскому собирателю, у которого музей ее перекупил, чтобы спасти от увядания из-за неправильного хранения. Теме Великой Отечественной войны посвящено порядка четырех тысяч этикеток. На выставке в «Домне» представлена малая часть, но зато какая. Она охватывает десятилетия, начиная с 50-х годов. Это и юбилеи Победы (20, 30, 40 лет), и освобожденные столицы Европы. «Каждая этикеточка создана художником. И этот художник чем-то в свое время вдохновился. А коллекционер это все собрал и вот в таком концентрированном виде нам показал. Здесь отражены боевые подвиги, и большая часть коллекции посвящена труженикам тыла», — обратил внимание глава мининвеста Вадим Третьяков. Кстати, он — профессиональный филателист — имеет собственную небольшую коллекцию спичечных этикеток. «Может быть, штук 300. У меня все, что связано с транспортом, авиацией, воздухоплаванием. И там есть такие страновые блоки. Но в основном у меня марки», — раскрыл Третьяков. На выставке спичечные этикетки представлены в первозданном виде, а также в виде увеличенных графических копий. Это дает возможность внимательнее изучить изображенный на ней сюжет. Работать выставка будет до 30 мая. Посещение ее бесплатно.