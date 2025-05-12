В Кургане появится первый 12-метровый автобус большой вместимости. Фото

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В Кургане появится первый 12-метровый автобус
В Кургане появится первый 12-метровый автобус Фото:

На улицах Кургана скоро появиться 12-метровый автобус НефАЗ, рассчитанный на 96 пассажиров. Его приобрел один из местных перевозчиков и планирует выпустить на маршрут в Заозерном. Об этом сообщается в социальных сетях.

Новый автобус способен вместить до 96 пассажиров
Новый автобус способен вместить до 96 пассажиров
Фото:

«НефАЗ с тремя дверями и большой вместимостью станет первым таким автобусом на маршрутах Кургана. Подобные машины давно используются в городах-миллионниках, и теперь такая техника может появиться и у нас», — говорится в telegram-канале «Зазик» со ссылкой на источник в транспортной сфере. Отмечается, что автобус уже видели в Кургане — 1 мая им была ограждена праздничная площадка на Троицкой площади.

Ранее жители Кургана неоднократно жаловались на нехватку вместительных автобусов и длительные интервалы ожидания, особенно на маршруте №46, где в дачный сезон работает всего один малый автобус. Проблемы с общественным транспортом, включая перебои в движении и нехватку водителей, уже приводили к сокращению рейсов и росту недовольства горожан.

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На улицах Кургана скоро появиться 12-метровый автобус НефАЗ, рассчитанный на 96 пассажиров. Его приобрел один из местных перевозчиков и планирует выпустить на маршрут в Заозерном. Об этом сообщается в социальных сетях. «НефАЗ с тремя дверями и большой вместимостью станет первым таким автобусом на маршрутах Кургана. Подобные машины давно используются в городах-миллионниках, и теперь такая техника может появиться и у нас», — говорится в telegram-канале «Зазик» со ссылкой на источник в транспортной сфере. Отмечается, что автобус уже видели в Кургане — 1 мая им была ограждена праздничная площадка на Троицкой площади. Ранее жители Кургана неоднократно жаловались на нехватку вместительных автобусов и длительные интервалы ожидания, особенно на маршруте №46, где в дачный сезон работает всего один малый автобус. Проблемы с общественным транспортом, включая перебои в движении и нехватку водителей, уже приводили к сокращению рейсов и росту недовольства горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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