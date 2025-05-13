Минтруд планирует производственный календарь на 2026 год

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В Минтруде думают над производственным календарем на 2026 год, заявил Котяков
В Минтруде думают над производственным календарем на 2026 год, заявил Котяков Фото:

Минтруд России обсуждает производственный календарь на 2026 год. Об этом рассказал глава министерства Антон Котяков.

«Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий год», — передает слова Котякова РИА Новости. В первый месяц лета 2025 года запланированы несколько праздников: 1 июня отмечается День защиты детей, а 12 июня, который также является выходным, празднуется День России.

В 2025 году праздники создадут длинные выходные с 12 по 15 июня, так как выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня. Рабочий день 11 июня будет сокращен на час. В июне будет 19 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения, так как праздничные дни не оплачиваются.

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Минтруд России обсуждает производственный календарь на 2026 год. Об этом рассказал глава министерства Антон Котяков. «Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий год», — передает слова Котякова РИА Новости. В первый месяц лета 2025 года запланированы несколько праздников: 1 июня отмечается День защиты детей, а 12 июня, который также является выходным, празднуется День России. В 2025 году праздники создадут длинные выходные с 12 по 15 июня, так как выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня. Рабочий день 11 июня будет сокращен на час. В июне будет 19 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения, так как праздничные дни не оплачиваются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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