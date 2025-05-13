Минтруд планирует производственный календарь на 2026 год

Минтруд России обсуждает производственный календарь на 2026 год. Об этом рассказал глава министерства Антон Котяков.
«Мы сейчас обсуждаем календарь производственный на следующий год», — передает слова Котякова РИА Новости. В первый месяц лета 2025 года запланированы несколько праздников: 1 июня отмечается День защиты детей, а 12 июня, который также является выходным, празднуется День России.
В 2025 году праздники создадут длинные выходные с 12 по 15 июня, так как выходной с 8 марта был перенесен на 13 июня. Рабочий день 11 июня будет сокращен на час. В июне будет 19 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения, так как праздничные дни не оплачиваются.
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