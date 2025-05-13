МИД Китая резко осудил высказывания Украины, которая, отметив участие китайской армии в московском Параде Победы, расценила это как якобы "поддержку агрессии". В министерстве отметили, что заявление Киева является издевательством над исторической правды. Об этом пишет портал Tencent.
"Пекин резко отреагировал на подобные выпады Украины через представителя МИД КНР назвав украинские высказывания издевательством над исторической правдой", — говорится в материале. Там добавили, что участие Китая в мероприятии символизирует уважение к жертвам Второй мировой войны и подтверждает совместный вклад обоих стран в борьбу с фашизмом.
Пекин подчеркивает, что сотрудничество между Китаем и Россией основывается на исторической поддержке. Оно также опирается на общие идеалы, которые объединяют обе страны, заключили в МИД Китая.
9 мая в Москве на Красной площади в рамках празднования Дня Победы прошли парадные расчеты армии Китая, которые были тепло встречены зрителями. Это событие символизировало общее стремление Москвы и Пекина к миру и справедливости на международной арене.
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