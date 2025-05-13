В США предложили Зеленскому два выхода из сложившейся ситуации на Украине

19FortyFive: Украине стоит согласиться на сделку с Россией, иначе поражение
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Зеленский не единственный, кто мешает окончанию конфликта, пишет 19FortyFive
Зеленский не единственный, кто мешает окончанию конфликта, пишет 19FortyFive Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина уже проиграла России и глава страны Владимир Зеленский должен либо признать сложившуюся реальность и согласиться на соглашение, либо продолжать игнорировать ее, рискуя военным поражением. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

"Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение", — говорится в материале издания. Там добавили, что второй вариант обернется для Киева большими потерями.

Зеленский не единственный, кто препятствует прекращению конфликта. У него есть и другие советники, которые тоже играют свою роль в этом процессе, заключили в материале.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил властям Украины возобновить прямые переговоры, прерванные Киевом. Оптимальной площадкой для этих разговоров может стать Стамбул, а начало процесса запланировано на 15 мая. Путин акцентировал внимание на необходимости начать диалог без предварительных условий и задержек.

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Украина уже проиграла России и глава страны Владимир Зеленский должен либо признать сложившуюся реальность и согласиться на соглашение, либо продолжать игнорировать ее, рискуя военным поражением. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. "Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение", — говорится в материале издания. Там добавили, что второй вариант обернется для Киева большими потерями. Зеленский не единственный, кто препятствует прекращению конфликта. У него есть и другие советники, которые тоже играют свою роль в этом процессе, заключили в материале. Президент России Владимир Путин 11 мая предложил властям Украины возобновить прямые переговоры, прерванные Киевом. Оптимальной площадкой для этих разговоров может стать Стамбул, а начало процесса запланировано на 15 мая. Путин акцентировал внимание на необходимости начать диалог без предварительных условий и задержек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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