Украина уже проиграла России и глава страны Владимир Зеленский должен либо признать сложившуюся реальность и согласиться на соглашение, либо продолжать игнорировать ее, рискуя военным поражением. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
"Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение", — говорится в материале издания. Там добавили, что второй вариант обернется для Киева большими потерями.
Зеленский не единственный, кто препятствует прекращению конфликта. У него есть и другие советники, которые тоже играют свою роль в этом процессе, заключили в материале.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил властям Украины возобновить прямые переговоры, прерванные Киевом. Оптимальной площадкой для этих разговоров может стать Стамбул, а начало процесса запланировано на 15 мая. Путин акцентировал внимание на необходимости начать диалог без предварительных условий и задержек.
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