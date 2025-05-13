Экономист предсказала подорожание бензина в начале лета

Бензина АИ-92 и АИ-95 может подорожать на 20-70 копеек за литр в июне 2025 года. Такой прогноз выдвинула кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Гульнара Фатхлисламова.
«Можно предположить увеличение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20-30 копеек», — передает слова доцента Газета.Ru. Она отметила, что рост цен может ускориться из-за возможных атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, что сократит поставки топлива. В худшем случае стоимость литра может увеличиться на 50-70 копеек.
Она добавила, что спрос на бензин мало зависит от цены — даже при заметном подорожании люди продолжают его покупать. Это делает невыгодным снижение цен для продавцов. За последние десятилетия падение цен фиксировалось лишь раз — в 2008 году бензин АИ-92 подешевел на 20 копеек.
С начала 2025 года бензин уже подорожал примерно на 2%: АИ-92 — на один рубль, АИ-95 — на рубль шесть копеек. На 12 мая средняя цена за литр составляла 56,93 рубля для АИ-92 и 63,12 рубля для АИ-95.
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