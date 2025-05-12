Фигуранта уголовного скандала в челябинском Ростехнадзоре отправили в колонию

Директор Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгий Голембиовский, фигурирующий в коррупционном скандале в Уральском управлении Ростехнадзора, признан виновным в даче взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его приговорили к двум годам лишения свободы.
«Советский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении директора Уральского филиала АО „ДЭП № 33“. Он признан виновным по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 7 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в ходе следствия Голембиовский признался в содеянном. С ним было заключено досудебное соглашение.
В суде было установлено, что в период с ноября по декабрь 2020 года Голембиовский через посредника передал 700 тысяч рублей в качестве взятки Дмитрию Горбачеву, занимавшему на тот момент должность замначальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. За это последний выдал положительное заключение по объекту строительства и реконструкции участка трассы М-5. По итогу обоих задержали сотрудники УФСБ по региону.
Сейчас дело Горбачева рассматривает суд. Причем уже второй раз. Первый приговор в виде двух с половиной лет колонии был отменен. Также в суде рассматривается дело по новым эпизодам в отношении Горбачева.
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