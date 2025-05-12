12 мая 2025

Стрелявшего у высотки екатеринбуржца оставили на свободе

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Инцидент произошел 13 мая (архивное фото) Фото:

Полицейские оставили на свободе жителя Новоуральска Игоря М., который открыл стрельбу из автомата у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8. Он находится под подпиской о невыезде, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская.

«Мой подзащитный не желал навредить кому-либо. Он принес искренние извинения жильцам дома», — добавила Соколовская.

Инцидент произошел ночью 11 мая. Стрельба велась из светошумового АК-74 (оружие оказалось не боевым). Силовики изъяли его в качестве вещдока.

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Полицейские оставили на свободе жителя Новоуральска Игоря М., который открыл стрельбу из автомата у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8. Он находится под подпиской о невыезде, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская. «Мой подзащитный не желал навредить кому-либо. Он принес искренние извинения жильцам дома», — добавила Соколовская. Инцидент произошел ночью 11 мая. Стрельба велась из светошумового АК-74 (оружие оказалось не боевым). Силовики изъяли его в качестве вещдока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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