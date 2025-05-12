Стрелявшего у высотки екатеринбуржца оставили на свободе

Инцидент произошел 13 мая (архивное фото)
Полицейские оставили на свободе жителя Новоуральска Игоря М., который открыл стрельбу из автомата у екатеринбургской многоэтажки на Высоцкого, 8. Он находится под подпиской о невыезде, сказала URA.RU его адвокат Екатерина Соколовская.
«Мой подзащитный не желал навредить кому-либо. Он принес искренние извинения жильцам дома», — добавила Соколовская.
Инцидент произошел ночью 11 мая. Стрельба велась из светошумового АК-74 (оружие оказалось не боевым). Силовики изъяли его в качестве вещдока.
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