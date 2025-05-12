Подрядчик прокомментировал ЧП на месторождении в ЯНАО

В компании «Белоруснефть Сибирь» сообщили, что в ходе пожара на месторождении «Харапурнефтегаза», где обрушилась буровая вышка, пострадал в том числе их сотрудник. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик. Все руководство предприятия, а также инженеры находятся на месте ЧП.
«Сейчас все руководство, в том числе главный инженер находится на месте аварии», — сообщили в ООО «Белоруснефть Сибирь» в беседе с корреспондентом URA.RU. Также источник подтвердил, что один из пострадавших — сотрудник предприятия. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик.
Крупное возгорание произошло на одном из месторождений в Пуровском районе (ЯНАО) вечером 10 мая. Участок осваивает дочернее предприятие ПАО «Роснефть» — ООО «Харампурнефтегаз». В результате ЧП обрушилась буровая вышка и три человека пострадали. Обгоревших рабочих эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Они находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.
Пожар до сих пор не потушили. Работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.
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