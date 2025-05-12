12 мая 2025

Подрядчик прокомментировал ЧП на месторождении в ЯНАО

В ходе пожара на месторождении в ЯНАО пострадал сотрудник «Белоруснефти Сибирь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Буровую вышку к моменту ЧП обслуживали три человека
Буровую вышку к моменту ЧП обслуживали три человека Фото:
новость из сюжета
Пожар на месторождении «Харампурнефтегаз» в ЯНАО

В компании «Белоруснефть Сибирь» сообщили, что в ходе пожара на месторождении «Харапурнефтегаза», где обрушилась буровая вышка, пострадал в том числе их сотрудник. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик. Все руководство предприятия, а также инженеры находятся на месте ЧП.

«Сейчас все руководство, в том числе главный инженер находится на месте аварии», — сообщили в ООО «Белоруснефть Сибирь» в беседе с корреспондентом URA.RU. Также источник подтвердил, что один из пострадавших — сотрудник предприятия. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик. 

Крупное возгорание произошло на одном из месторождений в Пуровском районе (ЯНАО)  вечером 10 мая. Участок осваивает дочернее предприятие ПАО «Роснефть» — ООО «Харампурнефтегаз». В результате ЧП обрушилась буровая вышка и три человека пострадали. Обгоревших рабочих эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Они находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. 

Пожар до сих пор не потушили. Работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.

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В компании «Белоруснефть Сибирь» сообщили, что в ходе пожара на месторождении «Харапурнефтегаза», где обрушилась буровая вышка, пострадал в том числе их сотрудник. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик. Все руководство предприятия, а также инженеры находятся на месте ЧП. «Сейчас все руководство, в том числе главный инженер находится на месте аварии», — сообщили в ООО «Белоруснефть Сибирь» в беседе с корреспондентом URA.RU. Также источник подтвердил, что один из пострадавших — сотрудник предприятия. За состояние его здоровья отвечает компания-заказчик.  Крупное возгорание произошло на одном из месторождений в Пуровском районе (ЯНАО)  вечером 10 мая. Участок осваивает дочернее предприятие ПАО «Роснефть» — ООО «Харампурнефтегаз». В результате ЧП обрушилась буровая вышка и три человека пострадали. Обгоревших рабочих эвакуировали вертолетом санавиации утром 11 мая в Ноябрьск. Они находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.  Пожар до сих пор не потушили. Работу по ликвидации горящих фонтанов проводит «Ямальская противофонтанная часть» во взаимодействии с подразделениями пожарной охраной и силами объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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