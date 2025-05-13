«Чувствует себя плохо»: раскрыто состояние девушки-курьера, которую избил водитель Mercedes в Екатеринбурге

Екатеринбурженка попала в больницу после нападения водителя Mercedes
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка третий день чувствует себя плохо (архивное фото)
Девушка третий день чувствует себя плохо (архивное фото) Фото:

Екатеринбурженка Наталья Ф., которую избил водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, третий день чувствует себя плохо. Об этом URA.RU рассказал источник из ее окружения.

«У Натальи головокружение, тошнота. Сотрясение головного мозга», — поделился собеседник агентства. Наталья находится в больнице.

Инцидент произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Наталья приехала туда, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт. Тимур, по словам Натальи, дважды ударил ее и разбил ей телефон.

На следующий день его доставили в полицию и вменили ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). 12 мая суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Близкие Мусаева считают, что Наталья спровоцировала его и первой начала конфликт. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбурженка Наталья Ф., которую избил водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, третий день чувствует себя плохо. Об этом URA.RU рассказал источник из ее окружения. «У Натальи головокружение, тошнота. Сотрясение головного мозга», — поделился собеседник агентства. Наталья находится в больнице. Инцидент произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Наталья приехала туда, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт. Тимур, по словам Натальи, дважды ударил ее и разбил ей телефон. На следующий день его доставили в полицию и вменили ст. 213 УК РФ (« Хулиганство» ). 12 мая суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Близкие Мусаева считают, что Наталья спровоцировала его и первой начала конфликт. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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