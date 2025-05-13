Екатеринбурженка Наталья Ф., которую избил водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, третий день чувствует себя плохо. Об этом URA.RU рассказал источник из ее окружения.
«У Натальи головокружение, тошнота. Сотрясение головного мозга», — поделился собеседник агентства. Наталья находится в больнице.
Инцидент произошел 9 мая возле торгового центра Veer Mall. Наталья приехала туда, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт. Тимур, по словам Натальи, дважды ударил ее и разбил ей телефон.
На следующий день его доставили в полицию и вменили ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). 12 мая суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Близкие Мусаева считают, что Наталья спровоцировала его и первой начала конфликт. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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