Стало известно о планах Эрдогана обсудить с генсеком НАТО переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал дипломатический источник в Турции.
«Вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдет в повестку переговоров», — передает слова источника РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, на что глава Украины Владимир Зеленский выдвинул условия, которые Россия считает неприемлемыми, включая полное прекращение огня.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия готова к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину согласиться на российское предложение о переговорах в Турции, подчеркивая их важность для поиска возможных решений конфликта. Позднее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.