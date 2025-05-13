Стало известно о планах Эрдогана обсудить с генсеком НАТО переговоры по Украине

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Эрдоган обсудит с Рютте переговоры между Россией и Украиной
Эрдоган обсудит с Рютте переговоры между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал дипломатический источник в Турции.

«Вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдет в повестку переговоров», — передает слова источника РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, на что глава Украины Владимир Зеленский выдвинул условия, которые Россия считает неприемлемыми, включая полное прекращение огня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия готова к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину согласиться на российское предложение о переговорах в Турции, подчеркивая их важность для поиска возможных решений конфликта. Позднее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал дипломатический источник в Турции. «Вероятный переговорный процесс, скорее всего, войдет в повестку переговоров», — передает слова источника РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, на что глава Украины Владимир Зеленский выдвинул условия, которые Россия считает неприемлемыми, включая полное прекращение огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия готова к серьезным усилиям для достижения мирного урегулирования. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину согласиться на российское предложение о переговорах в Турции, подчеркивая их важность для поиска возможных решений конфликта. Позднее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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