Политолог Блохин предсказал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог Блохин: переговоры в Стамбуле могут привести к выходу США из конфликта
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Переговоры пройдут 15 мая в Стамбуле
Переговоры пройдут 15 мая в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Итогом переговоров России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Итогом переговоров в Стамбуле может стать то, что США выйдут из переговорного процесса», — передают слова Блохина РИА Новости. По его словам, президент США Дональд Трамп сосредоточен на других внешнеполитических приоритетах, включая сдерживание Китая и Ирана. 

Блохин отметил, что отказ США от участия в урегулировании оставит Украину без значительной части финансовой и военной поддержки. Однако успех переговоров остается под вопросом, так как Киев и Запад не демонстрируют готовности к компромиссам, приемлемым для Москвы. Политолог подчеркнул, что Украина продолжает делать ставку на военное противостояние, а не на диалог.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут остановить конфликт.

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Итогом переговоров России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. «Итогом переговоров в Стамбуле может стать то, что США выйдут из переговорного процесса», — передают слова Блохина РИА Новости. По его словам, президент США Дональд Трамп сосредоточен на других внешнеполитических приоритетах, включая сдерживание Китая и Ирана.  Блохин отметил, что отказ США от участия в урегулировании оставит Украину без значительной части финансовой и военной поддержки. Однако успех переговоров остается под вопросом, так как Киев и Запад не демонстрируют готовности к компромиссам, приемлемым для Москвы. Политолог подчеркнул, что Украина продолжает делать ставку на военное противостояние, а не на диалог. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут остановить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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