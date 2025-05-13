Политолог Блохин предсказал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Итогом переговоров России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.
«Итогом переговоров в Стамбуле может стать то, что США выйдут из переговорного процесса», — передают слова Блохина РИА Новости. По его словам, президент США Дональд Трамп сосредоточен на других внешнеполитических приоритетах, включая сдерживание Китая и Ирана.
Блохин отметил, что отказ США от участия в урегулировании оставит Украину без значительной части финансовой и военной поддержки. Однако успех переговоров остается под вопросом, так как Киев и Запад не демонстрируют готовности к компромиссам, приемлемым для Москвы. Политолог подчеркнул, что Украина продолжает делать ставку на военное противостояние, а не на диалог.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на полном прекращении огня со стороны России с 12 мая. Турецкая сторона рассчитывает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогут остановить конфликт.
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