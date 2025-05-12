Госдума прекратила полномочия тюменского депутата Маркова

Госдума прекратила полномочия депутата Евгения Маркова — в нижней палате российского парламента он представлял интересы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Полномочия Маркова считаются прекращенными с 30 апреля — в этот день он был назначен заместителем министра природных ресурсов РФ.
«Как это многие представляют: ушел в чиновники, оторвался от земли — я заверяю вас, что это будет не так», — заявил Марков депутатам. Он поблагодарил коллег за опыт, полученный во время работы в парламенте, в ответ председатель думы Вячеслав Володин пожелал ему удачи на новом месте. Заседание транслировалось на официальном сайте думы.
Как ранее сообщало URA.RU координатор тюменского регионального отделения ЛДПР Евгений Марков получил место заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Человека, который сменит его в Госдуме высший совет ЛДПР может определить на этой неделе. Место достанется одному из тех, кто следует за Евгением Марковым в партийном списке, с которым ЛДПР шла на выборы в Госдуму в 2021 году.
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