СК возбудил уголовное дело из-за наезда ребенка на пожилого мужчину в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное по факту наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СУ СКР). Пострадавшего с места ранее увезла скорая, на асфальте остались пятна крови.
«По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Проводятся необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Неприятный инцидент произошел на тротуаре по улице Калинина в Челябинске в 08:15. Мальчик наехал на мужчину, который получил сильные травмы. На место пришлось вызывать скорую, которая увезла пострадавшего. На асфальте остались следы крови.
Это уже второе уголовное дело в Челябинской области, возбужденное из-за наезда самокатчиков на людей за последние дни. В Магнитогорске ранее пострадавшим стал четырехлетний ребенок. Мальчик гулял по бульвару Огни Магнитки с мамой, которая держала сына за руку. Но удар был такой силы, что ребенка отбросило вперед. Малышу также понадобилась помощь медиков.
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