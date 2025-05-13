Пермячка отсудила десятки тысяч у пекарни «Хлебница» за отравление сосиской

Жительница Перми купила в пекарне «Хлебница» сосиску в тесте, шанежку и салат. После того как женщина съела выпечку и салат, она почувствовала себя плохо и попала в больницу с неприятным диагнозом. После этого женщина и представители Роспотребнадзора обратились в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Копия решения Свердловского районного суда имеется в распоряжении редакции.
«Пермячка потратила на выпечку и салат чуть больше 300 рублей. В краевой инфекционной больнице ей подтвердили отравление и прописали лекарства. Женщина плохо себя чувствовала и долгое время была вынуждена соблюдать диету. После выздоровления пострадавшая с помощью представителей Роспотребнадзора и потребовала компенсацию морального вреда», — говорится в решении суда.
Рассмотрев все материалы дела, а также выслушав все доводы сторон, суд пришел к выводу, что женщине действительно был причинен как физический, так и моральный вред. Пекарня «Хлебница» должна выплатить пермячке стоимость денег, потраченных на выпечку и лекарства. Также предприятие общепита выплатит женщине 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. В пользу государства юридическое лицо обязано выплатить штраф в размере 40 494 рубля.
Массовое отравление пермяков произошло зимой. Все пострадавшие перед этим купили и съели пищу в сети пекарен «Хлебница». После этого инцидента Роспотребнадзор инициировал расследование, а сами пекарни были закрыты по решению суда.
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