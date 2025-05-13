В Дагестане возбуждено дело о теракте из-за нападения на полицейских 5 мая

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Против напавших на полицейских в Махачкале возбудили уголовное дело о теракте
Против напавших на полицейских в Махачкале возбудили уголовное дело о теракте Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело против двух жителей региона, подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону. По версии следствия, обвиняемые совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов пятого мая в Махачкале.

«Следователи СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан и ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале. Уголовные процессы, инициированные ранее по этим обстоятельствам, были объединены в одно дело.

Не позднее декабря 2024 года два жителя региона организовали сообщество, основной целью которого было планирование и выполнение террористических акций на территории Дагестана. Согласно данным следствия, пятого мая 2025 года в результате действий данного сообщества было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, что стало одним из проявлений их террористической активности.

Ранее в Дагестане были задержаны четыре члена террористического сообщества, которые, по данным следствия, готовили вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте и приобрели компоненты для изготовления взрывчатки. Один из участников группы был нейтрализован при оказании сопротивления 22 апреля 2025 года. Следственные действия по этим эпизодам продолжаются, дела возбуждены по статьям о создании террористического сообщества и приготовлении к теракту.

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В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело против двух жителей региона, подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону. По версии следствия, обвиняемые совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов пятого мая в Махачкале. «Следователи СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан и ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале. Уголовные процессы, инициированные ранее по этим обстоятельствам, были объединены в одно дело. Не позднее декабря 2024 года два жителя региона организовали сообщество, основной целью которого было планирование и выполнение террористических акций на территории Дагестана. Согласно данным следствия, пятого мая 2025 года в результате действий данного сообщества было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, что стало одним из проявлений их террористической активности. Ранее в Дагестане были задержаны четыре члена террористического сообщества, которые, по данным следствия, готовили вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте и приобрели компоненты для изготовления взрывчатки. Один из участников группы был нейтрализован при оказании сопротивления 22 апреля 2025 года. Следственные действия по этим эпизодам продолжаются, дела возбуждены по статьям о создании террористического сообщества и приготовлении к теракту.
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