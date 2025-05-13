А был ли маньяк: в Тюмени вскрылись новые подробности о потенциальном похитителе детей

Мама одного из детей, которых неизвестный мужчина хотел посадить в свою машину рядом с тюменским коттеджным поселком "Зеленые холмы", считает, что история может оказаться выдумкой. Об этом она рассказала URA.RU. Женщина считает СМИ слишком рано стали рассказывать об инциденте.
"Мне об этом рассказал мой ребенок, ему восемь лет. Прежде, чем это запускать в СМИ, нужно проверить, действительно ли была машина, действительно ли кто-то к ней подходил. Фантазии могут быть разными у детей. Я конечно своему ребенку верю, но для того, чтобы публиковать в СМИ — это нужно проверить", — пояснила тюменка в разговоре с URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что информация об инциденте была передана в УМВД. Материалы находятся в работе у участкового полиции.
В начале апреля рядом КП «Зеленые холмы» неизвестный мужчина подъезжал к детям и пытался усадить их в свою машину. При этом, родители несовершеннолетних изначально сообщать об этом в полицию не стали. История получила широкую огласку после того, как тюменцы обратились в общественную организацию "За безопасное детство".
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