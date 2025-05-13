Тюменские силовики разыскивают потенциального похитителя детей

Тюменская полиция подключилась к расследованию инцидента, во время которого неизвестный мужчина пытался посадить детей в свой автомобиль рядом с коттеджным поселком «Зеленые холмы». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Материалы были переданы для дальнейшей работы участковому. Он ведет проверку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Инцидент произошел в начале апреля. Однако известно о нем стало только после того, как тюменцы обратились к главе организации «За безопасное детство» Андрею Крамарскому. Они рассказали ему о том, что рядом с КП «Зеленые холмы» неизвестный мужчина подъезжал к детям и пытался усадить их в свою машину. При этом, родители несовершеннолетних изначально сообщать об этом в полицию не стали. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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