Тюменские силовики разыскивают потенциального похитителя детей

В Тюмени разыскивают мужчину, который хотел посадить детей в свою машину
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался усадить детей в свою машину рядом с коттеджным поселком «Зеленые холмы»
Мужчина пытался усадить детей в свою машину рядом с коттеджным поселком «Зеленые холмы» Фото:

Тюменская полиция подключилась к расследованию инцидента, во время которого неизвестный мужчина пытался посадить детей в свой автомобиль рядом с коттеджным поселком «Зеленые холмы». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Материалы были переданы для дальнейшей работы участковому. Он ведет проверку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Инцидент произошел в начале апреля. Однако известно о нем стало только после того, как тюменцы обратились к главе организации «За безопасное детство» Андрею Крамарскому. Они рассказали ему о том, что рядом с КП «Зеленые холмы» неизвестный мужчина подъезжал к детям и пытался усадить их в свою машину. При этом, родители несовершеннолетних изначально сообщать об этом в полицию не стали. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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Тюменская полиция подключилась к расследованию инцидента, во время которого неизвестный мужчина пытался посадить детей в свой автомобиль рядом с коттеджным поселком «Зеленые холмы». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Материалы были переданы для дальнейшей работы участковому. Он ведет проверку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Инцидент произошел в начале апреля. Однако известно о нем стало только после того, как тюменцы обратились к главе организации «За безопасное детство» Андрею Крамарскому. Они рассказали ему о том, что рядом с КП «Зеленые холмы» неизвестный мужчина подъезжал к детям и пытался усадить их в свою машину. При этом, родители несовершеннолетних изначально сообщать об этом в полицию не стали. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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