Келлог: США обсуждают размещение сил четырех стран к западу от Днепра

Вашингтон рассматривают возможность размещения миротворческих сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках», — сообщил Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, европейские военные будут размещены к западу от реки Днепр — территории, которая находится вне зоны контакта.
Ранее Великобритания и Франция подготовили план размещения миротворцев на Украине, согласно которому после достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой на Украину будут отправлены до 30 тысяч европейских военнослужащих. Согласно плану, они будут обеспечивать безопасность украинской инфраструктуры, городов и портов. По данным The Washington Post, Лондон и Париж направят заранее военных специалистов для определения необходимого контингента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что размещение миротворцев на Украине создаст угрозу для европейской и мировой безопасности. Он подчеркнул, что это неприемлемо для России и может иметь серьезные последствия. Песков также напомнил о российской доктрине по ядерному оружию и отметил, что Совет безопасности России поддерживает эту позицию.
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