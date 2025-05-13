Келлог: США обсуждают размещение сил четырех стран к западу от Днепра

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По словам Келлога, Польша может отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев
По словам Келлога, Польша может отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон рассматривают возможность размещения миротворческих сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках», — сообщил Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, европейские военные будут размещены к западу от реки Днепр — территории, которая находится вне зоны контакта.

Ранее Великобритания и Франция подготовили план размещения миротворцев на Украине, согласно которому после достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой на Украину будут отправлены до 30 тысяч европейских военнослужащих. Согласно плану, они будут обеспечивать безопасность украинской инфраструктуры, городов и портов. По данным The Washington Post, Лондон и Париж направят заранее военных специалистов для определения необходимого контингента. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что размещение миротворцев на Украине создаст угрозу для европейской и мировой безопасности. Он подчеркнул, что это неприемлемо для России и может иметь серьезные последствия. Песков также напомнил о российской доктрине по ядерному оружию и отметил, что Совет безопасности России поддерживает эту позицию.

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Вашингтон рассматривают возможность размещения миротворческих сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. «Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках», — сообщил Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, европейские военные будут размещены к западу от реки Днепр — территории, которая находится вне зоны контакта. Ранее Великобритания и Франция подготовили план размещения миротворцев на Украине, согласно которому после достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой на Украину будут отправлены до 30 тысяч европейских военнослужащих. Согласно плану, они будут обеспечивать безопасность украинской инфраструктуры, городов и портов. По данным The Washington Post, Лондон и Париж направят заранее военных специалистов для определения необходимого контингента.  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что размещение миротворцев на Украине создаст угрозу для европейской и мировой безопасности. Он подчеркнул, что это неприемлемо для России и может иметь серьезные последствия. Песков также напомнил о российской доктрине по ядерному оружию и отметил, что Совет безопасности России поддерживает эту позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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