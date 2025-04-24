Твердое намерение стран из «коалиции желающих» направить миротворческие силы на Украину смягчилось после переговоров в Лондоне между представителями Киева и западных государств. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники.
«(Премьер-министр Великобритании — ред.) Кир Стармер и президент Франции (Эммануэль — ред.) Макрон предлагают отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках „коалиции желающих“, но, как сообщили источники, во время переговоров в Лондоне, это твердое намерение, по всей видимости, смягчилось», — говорится в сообщении. По данным газеты, некоторые чиновники опасаются, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что стороны договорились продолжить консультации по урегулированию конфликта.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Эммануэль Макрон и Кир Стармер пытались привлечь к инициативе отправки военного контингента на Украину около 37 стран, но из них согласились только шесть. Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, сообщал, что «коалиция желающих», созданная для поддержки Украины, начала терять силу всего через 10 дней. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также отметила, что последняя встреча «коалиции желающих» по Украине не дала значимых результатов.
При этом Москва неоднократно ранее заявляла, что не приемлет иностранные войска на украинской территории. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что европейская «коалиция желающих» стремится к собственному превосходству и игнорирует мнения других. Он отметил, что их название указывает на желание решать проблемы по своему усмотрению, что связано с возрождением нацистских взглядов, передает RT.
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