Трамп раскрыл, кто поедет на переговоры в Стамбул и каких результатов он ждет от встречи

Трамп: американскую делегацию в Стамбуле возглавит Рубио
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Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах России и Украины в Стамбуле
Рубио возглавит американскую делегацию на переговорах России и Украины в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Американскую делегацию на возможных переговорах представителей России и Украины в Стамбуле возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

«Марко Рубио туда поедет, другие тоже», — заявил Трамп на форуме. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам встречи.

По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами.

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, которые были прерваны в 2022 году. Идею поддержал Владимир Зеленский, который заявил, что будет ждать российского лидера в четверг в Турции. При этом ранее он выдвигал условие о прекращении огня на 30 дней с 12 мая. Аналитики отмечают, что участие США может стать ключевым фактором для достижения соглашения между сторонами.

По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, на предстоящей встрече стороны обсудят территории, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Замглавы МИД РФ Сергей Рябкой также добавил, что на повестке дня по-прежнему будут находиться вопросы денацификации киевского режима и территориальных реалий, которые за последнее время сложились на земле. 

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Американскую делегацию на возможных переговорах представителей России и Украины в Стамбуле возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. «Марко Рубио туда поедет, другие тоже», — заявил Трамп на форуме. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам встречи. По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, которые были прерваны в 2022 году. Идею поддержал Владимир Зеленский, который заявил, что будет ждать российского лидера в четверг в Турции. При этом ранее он выдвигал условие о прекращении огня на 30 дней с 12 мая. Аналитики отмечают, что участие США может стать ключевым фактором для достижения соглашения между сторонами. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, на предстоящей встрече стороны обсудят территории, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Замглавы МИД РФ Сергей Рябкой также добавил, что на повестке дня по-прежнему будут находиться вопросы денацификации киевского режима и территориальных реалий, которые за последнее время сложились на земле. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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