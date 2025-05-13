Трамп раскрыл, кто поедет на переговоры в Стамбул и каких результатов он ждет от встречи

Американскую делегацию на возможных переговорах представителей России и Украины в Стамбуле возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
«Марко Рубио туда поедет, другие тоже», — заявил Трамп на форуме. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам встречи.
По словам Трампа, Вашингтон активно участвует в усилиях по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать важным шагом на пути к урегулированию ситуации между двумя странами.
В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, которые были прерваны в 2022 году. Идею поддержал Владимир Зеленский, который заявил, что будет ждать российского лидера в четверг в Турции. При этом ранее он выдвигал условие о прекращении огня на 30 дней с 12 мая. Аналитики отмечают, что участие США может стать ключевым фактором для достижения соглашения между сторонами.
По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, на предстоящей встрече стороны обсудят территории, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Замглавы МИД РФ Сергей Рябкой также добавил, что на повестке дня по-прежнему будут находиться вопросы денацификации киевского режима и территориальных реалий, которые за последнее время сложились на земле.
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