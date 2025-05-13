Участие США в переговорах в Стамбуле могло бы помочь достичь мирного соглашения. Об этом сообщает нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief («Альтернатива») Аб Гителинк.
«Американцы могут стать мостом между Украиной и европейцами и русскими. А американцы хотят заключить сделку», — передают слова журналиста РИА Новости.
Гителинк отмечает, президент США Дональд Трамп обещал способствовать завершению конфликта на Украине, и заключение соглашения станет для него значительным достижением. Кроме того, он хочет заключить сделку с Россией и восстановить экономические связи.
Президент США Дональд Трамп рассматривает визит в Стамбул 15 мая, надеясь на участие президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Путин поддержал идею встречи в Турции 15 мая, а Трамп призвал Украину согласиться на это предложение. Зеленский ожидает прекращения огня с 12 мая и готов к встрече с Путиным в Стамбуле, сообщает «Национальная служба новостей». При этом Москва подозревает, что Киев использует прекращение огня и переговоры, чтобы восполнить боевые силы.
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