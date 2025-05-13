В Нидерландах назвали плюс участия США в переговорах между Путиным и Зеленским

Журналист Гителинк: США могут помочь РФ и Украине достичь мира
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Американцы смогли быть стать «мостом» между Россией, Украиной и европейцами,
Американцы смогли быть стать «мостом» между Россией, Украиной и европейцами, Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Участие США в переговорах в Стамбуле могло бы помочь достичь мирного соглашения. Об этом сообщает нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief («Альтернатива») Аб Гителинк.

«Американцы могут стать мостом между Украиной и европейцами и русскими. А американцы хотят заключить сделку», — передают слова журналиста РИА Новости.

Гителинк отмечает, президент США Дональд Трамп обещал способствовать завершению конфликта на Украине, и заключение соглашения станет для него значительным достижением. Кроме того, он хочет заключить сделку с Россией и восстановить экономические связи.

Президент США Дональд Трамп рассматривает визит в Стамбул 15 мая, надеясь на участие президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Путин поддержал идею встречи в Турции 15 мая, а Трамп призвал Украину согласиться на это предложение. Зеленский ожидает прекращения огня с 12 мая и готов к встрече с Путиным в Стамбуле, сообщает «Национальная служба новостей». При этом Москва подозревает, что Киев использует прекращение огня и переговоры, чтобы восполнить боевые силы. 

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Участие США в переговорах в Стамбуле могло бы помочь достичь мирного соглашения. Об этом сообщает нидерландский журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief («Альтернатива») Аб Гителинк. «Американцы могут стать мостом между Украиной и европейцами и русскими. А американцы хотят заключить сделку», — передают слова журналиста РИА Новости. Гителинк отмечает, президент США Дональд Трамп обещал способствовать завершению конфликта на Украине, и заключение соглашения станет для него значительным достижением. Кроме того, он хочет заключить сделку с Россией и восстановить экономические связи. Президент США Дональд Трамп рассматривает визит в Стамбул 15 мая, надеясь на участие президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Путин поддержал идею встречи в Турции 15 мая, а Трамп призвал Украину согласиться на это предложение. Зеленский ожидает прекращения огня с 12 мая и готов к встрече с Путиным в Стамбуле, сообщает «Национальная служба новостей». При этом Москва подозревает, что Киев использует прекращение огня и переговоры, чтобы восполнить боевые силы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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