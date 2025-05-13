В курганском округе из-за рекордных осадков ограничили движение большегрузов

В Половинском округе Курганской области после обильных дождей на неделю перекроют движение для большегрузов. Об этом сообщают власти округа.
«С 14 по 20 мая в связи со сложными погодными условиями, выпадением нескольких месячных норм осадков за короткие сроки, окружной комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение об ограничении движения большегрузного транспорта по автодорогам местного значения на территории Половинского округа», — сообщил в своем telegram-канале глава Половинского округа Вадим Меньщиков. Он пояснил, что ограничение касается автомобилей с грузом или без с нагрузкой на общую массу авто не более шести тонн по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Для дорог с грунтовым покрытием — с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн.
В этот же период будет действовать ограничение для тяжеловесных фур по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Ограничения не коснутся автобусных перевозок, транспортировки продуктов, лекарств, топлива, животных, почты, удобрений и семенного фонда.
Днем ранее в регионе в течение суток выпало около 16 миллиметров осадков. Это рекордное количество для этой даты. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 мая в 1966 году и составлял 11 миллиметров.
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