13 мая 2025

Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ди Каприо появился на сцене под бурные аплодисменты
Ди Каприо появился на сцене под бурные аплодисменты Фото:

Актер Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро почётную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах под бурные аплодисменты. Так организаторы фестиваля отметили вклад Де Ниро в мировой кинематограф. 

«На открытии 78-го Каннского кинофестиваля голливудская легенда Роберт Де Ниро получил почётную „Золотую пальмовую ветвь“. Награду актёру вручил Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма „Уехать однажды“», который стартовал кинопоказы фестиваля», — пишет издание Variety.

Церемония прошла спустя 14 лет после того, как Де Ниро возглавлял жюри Канн в 2011 году. Организаторы отметили, что актёр удостоен награды за статус «легенды кино», чьё мастерство проявляется в мельчайших деталях — от «мягкой улыбки до ледяного взгляда».

Ранее на  75-м Каннском кинофестивале выпускнице актерского факультета Пермского института культуры Алене Михайловой стоя аплодировали гости Каннского фестиваля. Девушка сыграла главную роль в фильме Кирилла Серебренникова.

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Актер Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро почётную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах под бурные аплодисменты. Так организаторы фестиваля отметили вклад Де Ниро в мировой кинематограф.  «На открытии 78-го Каннского кинофестиваля голливудская легенда Роберт Де Ниро получил почётную „Золотую пальмовую ветвь“. Награду актёру вручил Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма „Уехать однажды“», который стартовал кинопоказы фестиваля», — пишет издание Variety. Церемония прошла спустя 14 лет после того, как Де Ниро возглавлял жюри Канн в 2011 году. Организаторы отметили, что актёр удостоен награды за статус «легенды кино», чьё мастерство проявляется в мельчайших деталях — от «мягкой улыбки до ледяного взгляда». Ранее на  75-м Каннском кинофестивале выпускнице актерского факультета Пермского института культуры Алене Михайловой стоя аплодировали гости Каннского фестиваля. Девушка сыграла главную роль в фильме Кирилла Серебренникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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