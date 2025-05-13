13 мая 2025

Любимый дирижер Путина объяснил международные отношения примером из музыки

Гергиев: в мировой политике, как и в музыке, не должно быть разделений
© Служба новостей «URA.RU»
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Гергиев принял участие в заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров в Кремле
Гергиев принял участие в заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров в Кремле Фото:

В мировой политике, как и в музыке, не должно быть разделений на «своих» и «чужих» — подобный подход является проявлением творческого самоубийства и не способствует развитию. Об этом заявил в беседе с URA.RU дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев — одним из самых уважаемых президентом РФ Владимиром Путиным культурных деятелей.

«Ситуация в мире будет выглядеть примерно так, когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнению музыки Чайковского или Мусоргского или Прокофьева или Римского-Корсакова <...> вот таким должен быть весь мир. В этом плане наши усилия, мне кажется, будут примером для всех, особенно для политиков в огромном мировом пространстве. Мы не делим композиторов, а это великие композиторы на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», — подчеркнул Валерий Гергиев.

Дирижер отметил, что исполнители российских театров регулярно обращаются к произведениям как отечественных, так и зарубежных композиторов. По его мнению, такой подход способствует взаимопониманию между народами и может стать примером для международного сообщества.

Путин назвал Большой и Мариинский театры символами страны, а также предметом национальной гордости и мировыми центрами музыкального искусства. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое проходит в Кремле.

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В мировой политике, как и в музыке, не должно быть разделений на «своих» и «чужих» — подобный подход является проявлением творческого самоубийства и не способствует развитию. Об этом заявил в беседе с URA.RU дирижер, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев — одним из самых уважаемых президентом РФ Владимиром Путиным культурных деятелей. «Ситуация в мире будет выглядеть примерно так, когда артисты Большого театра и Мариинского театра посвящают сотни часов исполнению музыки Чайковского или Мусоргского или Прокофьева или Римского-Корсакова <...> вот таким должен быть весь мир. В этом плане наши усилия, мне кажется, будут примером для всех, особенно для политиков в огромном мировом пространстве. Мы не делим композиторов, а это великие композиторы на наших и не наших, на правильных или не правильных. Это глупо, это творческое самоубийство отказываться от музыки величайшего автора, например Моцарта. Только потому что из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы», — подчеркнул Валерий Гергиев. Дирижер отметил, что исполнители российских театров регулярно обращаются к произведениям как отечественных, так и зарубежных композиторов. По его мнению, такой подход способствует взаимопониманию между народами и может стать примером для международного сообщества. Путин назвал Большой и Мариинский театры символами страны, а также предметом национальной гордости и мировыми центрами музыкального искусства. Соответствующее заявление глава государства сделал на совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров, которое проходит в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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