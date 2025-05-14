На юге ДНР в плен сдались 10 солдат ВСУ

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Оружие сложили солдаты 23-й механизированной бригады
Оружие сложили солдаты 23-й механизированной бригады Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На юге ДНР 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Информацию приводит ТАСС. 

«Военнослужащие сложили оружие в ходе штурмовых действий на ряде опорных пунктов», — передает агентство. По данным ТАСС, в плен сдались солдаты 23-й механизированной бригады ВСУ.

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На юге ДНР 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Информацию приводит ТАСС.  «Военнослужащие сложили оружие в ходе штурмовых действий на ряде опорных пунктов», — передает агентство. По данным ТАСС, в плен сдались солдаты 23-й механизированной бригады ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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