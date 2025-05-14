На юге ДНР в плен сдались 10 солдат ВСУ

Оружие сложили солдаты 23-й механизированной бригады
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На юге ДНР 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Информацию приводит ТАСС.
«Военнослужащие сложили оружие в ходе штурмовых действий на ряде опорных пунктов», — передает агентство. По данным ТАСС, в плен сдались солдаты 23-й механизированной бригады ВСУ.
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