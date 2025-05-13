В Тюмени рухнул рынок ипотечного кредитования

В Тюменской области банки в первом квартале 2025 года выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.
«Спрос снизился из-за высоких ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам. Объем выданных кредитов в первом квартале 2025 года составил менее 10 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года тюменцы оформили 5,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 18 миллиардов рублей», — приводит статистику Центробанка «РБК Тюмень».
Эксперты отмечают: несмотря на падение спроса и сокращение числа сделок, средние цены на жилье в новостройках продолжают расти. Цена предложения на первичном рынке за год увеличилась на 3,3% и по итогам марта 2025 года составила 146,9 тысяч рублей за квадратный метр.
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