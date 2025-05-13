13 мая 2025

В Тюмени рухнул рынок ипотечного кредитования

Рынок ипотеки в Тюмени за год обвалился в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квадратного метра в новостройке Тюмени приблизилась к 170 тысячам рублей
Средняя стоимость квадратного метра в новостройке Тюмени приблизилась к 170 тысячам рублей Фото:

В Тюменской области банки в первом квартале 2025 года выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

«Спрос снизился из-за высоких ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам. Объем выданных кредитов в первом квартале 2025 года составил менее 10 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года тюменцы оформили 5,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 18 миллиардов рублей», — приводит статистику Центробанка «РБК Тюмень».

Эксперты отмечают: несмотря на падение спроса и сокращение числа сделок, средние цены на жилье в новостройках продолжают расти. Цена предложения на первичном рынке за год увеличилась на 3,3% и по итогам марта 2025 года составила 146,9 тысяч рублей за квадратный метр.

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В Тюменской области банки в первом квартале 2025 года выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области. «Спрос снизился из-за высоких ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам. Объем выданных кредитов в первом квартале 2025 года составил менее 10 миллиардов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года тюменцы оформили 5,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 18 миллиардов рублей», — приводит статистику Центробанка «РБК Тюмень». Эксперты отмечают: несмотря на падение спроса и сокращение числа сделок, средние цены на жилье в новостройках продолжают расти. Цена предложения на первичном рынке за год увеличилась на 3,3% и по итогам марта 2025 года составила 146,9 тысяч рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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