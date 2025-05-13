Власти Ханты-Мансийска отменили режим ЧС после неудавшегося теракта

В Ханты-Мансийске (ХМАО) отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводился после неудавшегося теракта украинских спецслужб. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Постановление. <…> Отменить режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ для городского звена территориальной подсистемы ХМАО — Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования, введенный постановлением главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2025 с 08.00 часов 12.05.2025», — следует из документа.
12 апреля в многоэтажке на улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв и разгорелся пожар. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек, троим из них понадобилась медпомощь.
По версии следственного комитета и ФСБ причиной взрыва стал неудавшийся теракт украинских спецслужб. Подготовку к нему с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в спецоперации, осуществляли уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии Андреем Соколовским-Станкевичем. Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке.
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