13 мая 2025

Власти Ханты-Мансийска отменили режим ЧС после неудавшегося теракта

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Власти Ханты-Мансийска вводили режим ЧС в связи с неудавшимся терактом украинских спецслужб
Власти Ханты-Мансийска вводили режим ЧС в связи с неудавшимся терактом украинских спецслужб Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

В Ханты-Мансийске (ХМАО) отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводился после неудавшегося теракта украинских спецслужб. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Постановление. <…> Отменить режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ для городского звена территориальной подсистемы ХМАО — Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования, введенный постановлением главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2025 с 08.00 часов 12.05.2025», — следует из документа.

12 апреля в многоэтажке на улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв и разгорелся пожар. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек, троим из них понадобилась медпомощь.

По версии следственного комитета и ФСБ причиной взрыва стал неудавшийся теракт украинских спецслужб. Подготовку к нему с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в спецоперации, осуществляли уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии Андреем Соколовским-Станкевичем. Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводился после неудавшегося теракта украинских спецслужб. Документ опубликован на сайте городской администрации. «Постановление. <…> Отменить режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ для городского звена территориальной подсистемы ХМАО — Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования, введенный постановлением главы города Ханты-Мансийска от 17.04.2025 с 08.00 часов 12.05.2025», — следует из документа. 12 апреля в многоэтажке на улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске произошел взрыв и разгорелся пожар. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек, троим из них понадобилась медпомощь. По версии следственного комитета и ФСБ причиной взрыва стал неудавшийся теракт украинских спецслужб. Подготовку к нему с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в спецоперации, осуществляли уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии Андреем Соколовским-Станкевичем. Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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