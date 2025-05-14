Пожар в Токмаке и ранения мирных жителей: карта атак БПЛА Украины за 14 мая

За прошедшую ночь средствами ПВО над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Из них девять — над акваторией Черного моря. Еще три были ликвидированы на территории Белгородской области. Из-за атаки дронов случился сильный пожар на рынке в Токмаке (Запорожская область). Помимо этого из-за БПЛА ВСУ ранения получили жители Белгородской области. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.
Удары БПЛА ВСУ по Токмаку
В Запорожской области украинские военные нанесли удары по городу Токмак. В результате атаки загорелись торговые ряды городского рынка. Помимо этого ударам подверглись здание недействующего детсада, бывший магазин и пятиэтажный жилой дом. Всего по городу было нанесено не менее 10 ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атак в одном пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире, в другой пятиэтажке повреждено остекление в четырех подъездах. Также произошло возгорание в недействующем детском саду и поврежден хозяйственный магазин и автомобиль», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Он отметил, что обошлось без пострадавших. На месте сейчас работают оперативные службы, которые ведут ликвидацию последствий, а также подсчитывают нанесенный ущерб от ночной атаки.
Белгородская область
В регионе средства ПВО уничтожили 3 беспилотника. В населенном пункте Богун-Городок Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль был ранен мужчина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и баротравму. В тяжелом состоянии мужчину направили в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Позже также стало известно, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа БПЛА ВС Украины нанес удар по ГАЗели. В результате происшествия был травмирован водитель. С полученными баротравмой и осколочными ранениями конечностей пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается необходимое лечение. Гладко отметил, что повреждения получило и транспортное средство.
Черное море
Девять БПЛА ВСУ были сбиты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.